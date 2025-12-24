¡ORGULLO! El único mexicano de la Liga MX que vale más de 10 millones de euros

Alexis Vega es un elemento sumamente valioso para el Toluca, pero no solo por su aporte dentro de la cancha, ya que a pesar de solo disputar algunos minutos durante la Final del Apertura 2025 convirtió el penal que le dio a los Diablos Rojos el título de la Liga BBVA MX, sino que además es el mexicano mejor valorado por el portal especializado en fichajes de jugadores Transfermarket.

Alexis Vega, el mexicano más valioso de la Liga MX

De acuerdo con Transfermarkt, Alexis Vega tiene un precio en el mercado de fichajes de 10 millones de euros, siendo el segundo jugador más valioso de la Liga MX, solo por detrás del delantero del América Allan Saint-Maximin; sin embargo, no hay ningún otro mexicano que se le acerque.

Esto significa que si Toluca quiere vender a su atacante de 28 años, podrá pedir como mínimo 10 millones de euros, un precio basado en su aporte dentro de la cancha, su edad, su nacionalidad, su trayectoria y a las estadísticas que ha obtenido durante los últimos seis meses.

Por su parte, Saint Maximin tiene un valor en el mercado de fichajes de 13 millones de euros, que lo colocan como el líder en este sector de la Liga MX y como el extranjero más valioso.

Un poco más abajo de Vega y Saint Maximin se encuentra Ángel Correa, Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo con un valor en el mercado de 9 millones de euros.

En cuanto al mexicano mejor valorado por Transfermarkt, detrás de Alexis Vega, se encuentra Erik Lira con un precio de 8.5 millones de euros, seguido de Marcel Ruiz y Ángel Malagón, ambos con 8 millones de euros.

Los 10 jugadores más valiosos de la Liga MX, según Transfermarkt|Captura Transfermarkt

Los equipos más valiosos de la Liga MX

En cuanto al valor de la plantilla de los equipos de la Liga MX, el América es el equipo más valioso con un precio de 107.4 millones de euros sumando el costo de todos sus jugadores.

Un poco más abajo se encuentra el Cruz Azul con un valor de plantilla de 83.1 millones de euros, seguido del bicampeón Toluca con 75.8 millones y los Tigres con 70.7 millones.

En el fondo de la clasificación se encuentran el Querétaro como la plantilla menos costosa con 21 millones de euros, el Puebla con 21.2 millones y Mazatlán con 25.9 millones de euros.

