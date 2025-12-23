El movimiento SILENCIOSO que prepara la MLS: Campeón del mundo podría CAMBIAR todo en Miami

El Inter Miami no se conforma con lo logrado. Mientras la MLS entra en una nueva etapa de crecimiento y Estados Unidos se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el club de Florida afina la lupa en el mercado europeo. En silencio, pero con intención firme, una situación contractual en España ha despertado el interés de la franquicia que lidera Lionel Messi.

El protagonista es Giovani Lo Celso, mediocampista argentino del Real Betis, cuyo presente deportivo abre una ventana que pocos imaginaban hace apenas un año. Las lesiones musculares y la irregularidad en minutos han puesto su nombre en la carpeta de posibles salidas del conjunto andaluz, y desde Miami siguen cada detalle con atención quirúrgica.

Una oportunidad de mercado que seduce al Inter Miami

Para el Inter Miami, la situación de Lo Celso representa algo más que un refuerzo puntual. El argentino reúne condiciones que encajan a la perfección con el proyecto: experiencia europea, jerarquía internacional y conocimiento profundo del juego de Lionel Messi. Según reportes desde España, el Betis estaría dispuesto a negociar su salida por una cifra cercana a los cinco millones de euros, una operación viable dentro de los márgenes económicos de la MLS.

Además, liberar una ficha salarial alta permitiría al club sevillano reordenar su plantel, mientras que Miami sumaría talento probado sin comprometer su estructura financiera. En un mercado donde cada decisión es estratégica, este tipo de movimientos pueden marcar la diferencia.

El factor selección y el peso de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Más allá de lo deportivo, el posible arribo de Lo Celso tendría un impacto simbólico enorme. Compartir vestuario con Messi y Rodrigo De Paul no solo facilitaría la adaptación, sino que reforzaría el ADN argentino del equipo en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para muchos jugadores sudamericanos, competir en Estados Unidos se ha convertido en una plataforma ideal: alto nivel competitivo, visibilidad global y cercanía con la selección. En ese contexto, Inter Miami se posiciona como un destino cada vez más atractivo para figuras consolidadas.

Desde el Betis, Manuel Pellegrini ha sido cauto, asegurando que el mediocampista está disponible y comprometido mientras siga en el plantel. Sin embargo, el mercado de invierno suele romper equilibrios, y el entrenador chileno dejó claro que cualquier movimiento deberá servir para fortalecer al equipo.

En Miami, mientras tanto, no hay apuro, pero sí convicción. Saben que oportunidades como esta no se repiten seguido. Y cuando el mercado se mueve en silencio, muchas veces es porque algo grande está por suceder.