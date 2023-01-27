Algodoneros de Guasave despachan a Los Mochis en duelazo de pitcheo

Nico Tellache realizó una buena apertura y fue respaldado por Rafael Córdova en el relevo, a la ofensiva Jesse Castillo y Julián Ornelas explotaron el madero en momentos claves por solitarios cuadrangulares, encaminando a los Algodoneros de Guasave a la victoria por 1-2 sobre los Cañeros de Los Mochis, en el quinto juego de la Serie Final, poniéndola 3-2.

Las hostilidades se forzan y para encontrar campeón recurrirán al sexto juego que será el sábado en Los Mochis y de no ganar la localía, todo terminará el domingo en la misma ciudad, en una serie que ha resultado electrizante.

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Pitcheo de Guasave evitó daños

Brandon Koch cerró espectacular en la lomita, quien enfrentando cuatro hombres sacó la novena entrada, dominando al peligroso Yasmany Tomás con un fly al centro, cuando había corredor en la intermedia.

El abridor Nico Tellache se fue sin decisión, tras su aparición de seis innings con nueve imparables, cuatro ponches, dos bases y una carrera; continuaron el ganador Rafael Córdova (1-0) y Koch, quien logró su tercer rescate en el playoff.

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Los Mochis muestran buena salida monticular que se definió con cuadrangulares

Entre los tres lanzadores dejaron a raya a Cañeros que perdieron oportunidades con sus 12 corredores embasados que no prosperaron.

Manny Barreda, quien no tuvo veredicto, laboró seis innings y dos tercios con cinco hits, tres pasaportes, cuatro abanicados y una carrera; el resto fue trabajo de Tomás Solís y el derrotado Daniel Duarte (2-1).

El desarrollo del encuentro Los Mochis vs Guasave

Cañeros se adelantó en la quinta entrada con una carrera, la cual fue producida por Rodolfo Amador, con sencillo al central, cuando ya había dos outs en la pizarra. En la jugada anotó Roberto Valenzuela, que previamente había pegado doble.

Algodoneros igualó la tirilla de manera sensacional en el sexto rollo, gracias a bambinazo solitario por el derecho, de Jesse Castillo.

Rafael Córdova evitó daños en el séptimo inning cuando con hombres en las esquinas y un out, dominó a Yasmany Tomás y Rodolfo Amador, para mantener la paridad en un momento cumbre.

En la octava, el parque de Algodoneros estalló, cuando Julián Ornelas pegó jonrón solitario para romper con el 1-1 entre Mochis y Algodoneros, cuando ya se registraban dos outs en la pizarra.

Con la victoria la Serie Final se alarga a Los Mochis el sábado, donde los locales harán hasta la imposible para no dejar todo para el día domingo.

El duelo de pitcheo será entre Jeff Kinley (3-0), quien saltará por Algodoneros, en contra de Nick Struck (1-1), por Cañeros

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El desarrollo del encuentro Los Mochis vs Guasave

Cañeros se adelantó en la quinta entrada con una carrera, la cual fue producida por Rodolfo Amador, con sencillo al central, cuando ya había dos outs en la pizarra. En la jugada anotó Roberto Valenzuela, que previamente había pegado doble.

Algodoneros igualó la tirilla de manera sensacional en el sexto rollo, gracias a bambinazo solitario por el derecho, de Jesse Castillo.

Rafael Córdova evitó daños en el séptimo inning cuando con hombres en las esquinas y un out, dominó a Yasmany Tomás y Rodolfo Amador, para mantener la paridad en un momento cumbre.

En la octava, el parque de Algodoneros estalló, cuando Julián Ornelas pegó jonrón solitario para romper con el 1-1 entre Mochis y Algodoneros, cuando ya se registraban dos outs en la pizarra.

Con la victoria la Serie Final se alarga a Los Mochis el sábado, donde los locales harán hasta la imposible para no dejar todo para el día domingo.

El duelo de pitcheo será entre Jeff Kinley (3-0), quien saltará por Algodoneros, en contra de Nick Struck (1-1), por Cañeros.