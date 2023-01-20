Algodoneros de Guasave vs Cañeros de Los Mochis: final de una sequía

Los Algodoneros de Guasave y los Cañeros de Los Mochis se enfrentan desde este sábado en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, instancia que pondrá final a una larga sequía de ambas novenas, que están a las puertas de la gloria en la pelota invernal.

La serie final arrancará el sábado en la casa de los Cañeros, en punto de las 7:00 PM, repitiendo el encuentro para el domingo. Las hostilidades serán a ganar cuatro de siete enfrentamientos, por lo que el compromiso por encontrar al monarca se alargará al día martes, miércoles y de ser necesario se jugará un quinto juego en Guasave.

De no encontrar aún campeón, la serie volverá a Los Mochis para el duelo sexto y séptimo en caso de ser necesario.

Una Final que cortará un largo ayuno: Guasave vs Los Mochis

La noche de Los Mochis, que abrirán la Final en casa, presumen de tres títulos en su historia, siendo el último de estos en la campaña 2002-2003, es decir hace 20 años, por lo que les urge una coronar que termine con ese largo periodo.

Fundados en 1947, los Cañeros tienen nueve subtítulos, por lo que se han quedado cerca de levantar la corona, pero solo poseen tres en su historia.

El tema de los Algodoneros de Guasave es aún más crítico, fundados en 1965 e intermitentes en su participación en la LMP, solo tienen en sus vitrinas la corona del año 1971-192 y tienen tres subcampeonatos.

Es ahora el momento de cortar la racha y ser campeones luego de 51 años, y de paso ir a la Serie del Caribe, que será en venezuela dentro de casi tres semanas.

Final inédita en la Liga Mexicana del Pacífico

Para aderezar aún más la Final en el invierno, sobresale que los Algodoneros y los Cañeros nunca se han enfrentado en esta instancia, por lo que se comienza a escribir una historia en el Pacífico.