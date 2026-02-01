DESARMADO: Este sería el once titular del América con las salidas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo

No son los mejores días para el americanismo y si bien es cierto que el equipo de André Jardine logró obtener su primera victoria del Clausura 2026 al derrotar por 2-0 a Necaxa en la Jornada 4 , el América recibió dos noticias realmente malas: Allan Saint-Maximin rescindió su contrato con el club y Álvaro Fidalgo está a pequeños detalles de ser confirmado como nuevo jugador del Real Betis de España.

Las Águilas sufrieron dos bajas más que sensibles para afrontar el resto del torneo, ya que Saint-Maximin fue un fichaje que costó alrededor de 12 millones de dólares hace 5 meses atrás; mientras que Fidalgo ya es considerado ídolo del conjunto azulcrema al haber sido fundamental para la obtención del tricampeonato y demás títulos. Ahora, el once titular del América ya no da tanto miedo como antes.

Saint-Maximin y Fidalgo ya no son jugadores del América|Crédito: Azteca Deportes

Así quedaría el once titular del América en 2026

La última línea no se vería afectada, por lo que Luis Ángel Malagón se hará cargo de la portería, mientras que Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja conformarán la línea de cuatro defensores. Sin embargo, en el mediocampo ya aparecen los primeros cambios.

El brasileño Rodrigo Dourado mantendría la titularidad, siendo uno de los refuerzos del América en este mercado de fichajes. No obstante, el hueco que dejará vacante Fidalgo no está del todo claro: será una posición que estará peleada entre Jonathan dos Santos y Erick Sánchez, aunque el primero tiene más probabilidades de quedarse con la titularidad.

Raphael Veiga será uno de los flamantes refuerzos de las Águilas para este mercado invernal. El brasileño de 30 años llegará proveniente de Palmeiras y actuará de enlace en el equipo. En este contexto, la banda izquierda estará ocupada por el uruguayo Brian Rodríguez, mientras que en la banda derecha jugará Alejandro Zendejas, aunque Víctor Dávila tendrá oportunidades de quedarse con este sector.

El delantero chileno tenía un pie y medio fuera de Coapa con el objetivo de liberar una plaza de jugador extranjero. Sin embargo, estas bajas obligarán a Jardine a mantener a Dávila dentro del equipo e incluso tener la posibilidad de ser titular. Finalmente, José Raúl Zúñiga parece ser el delantero centro titular del América, aunque dependerá de cómo evolucione el rendimiento de Henry Martín, mexicano que recién se recuperó de su lesión.

Cabe destacar que el uruguayo Rodrigo Aguirre está muy cerca de abandonar Coapa, por lo que 'La Pantera' Zúñiga y Henry Martín serán las únicas referencias de área que tendrá Jardine para definir su ataque.

El once titular del América, línea por línea

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Raphael Veiga.

Delanteros: Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, José Raúl Zúñiga.

Sin dudas, un gran equipo, pero la falta de Saint-Maximin y, sobre todo, de Fidalgo, se hará notar dentro del campo. Dos noticias que golpean duro al América, principalmente luego de un año 2025 sin sumar ni un solo título.

