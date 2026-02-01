ÚLTIMA HORA: El futuro de Álvaro Fidalgo en Selección Mexicana es REVELADO

Novela al interior del Club América, uno de sus jugadores más importantes está en la rampa da salida en pleno Torneo Clausura 2026. Álvaro Fidalgo tendría una oferta por parte del Real Betis y habría decidido culminar su etapa como jugador azulcrema a semanas de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cabe recordar que, el famoso 'Maguito' está en proceso de naturalización para obtener la nacionalidad mexicana y así, poder ser considerado en la lista final de Javier Aguirre.

El jugador de 28 años estaría a días de cumplir el requisito para poder ser elegible en Selección Mexicana y el único impedimento para no estar en la justa mundialista sea por decisión del director técnico mexicano. De hecho, Fidalgo podría ser convocado para el duelo ante la Selección de Islandia que se disputará el 25 de febrero y tener sus primeros minutos como jugador del cuadro nacional.

Con el tiempo en contra

Cabe recordar que, Fidalgo no ha tenido un solo minuto como futbolista de Selección Mexicana y claramente está en desventaja con los jugadores que ha visto Aguirre en este proceso mundialista. Tipos como Edson Álvarez, Luis Romo, Charly Rodríguez, Erick Sánchez, Orbelín Pineda, Marcel Ruiz o Erik Lira le van ganando la partida y tendría que ocurrir algo muy grande para que el 'Maguito' baje de la lista final a uno de los consolidados.

Finalmente, el portal especializado Transfermarkt tiene valuado en ocho y medio millón de euros al canterano del Real Madrid y tiene vínculo con América hasta julio de este año. En caso de que no sea vendido en estso días, Fidalgo se convertiría en agente libre y así, el cuadro de Coapa no llevarse una cantidad a sus arcas.