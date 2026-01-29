Se fue de Rayados de Monterrey hace 3 años y hoy rechazan ofertas de hasta 12 millones de dólares por él

Solo han pasado 3 años desde que César Montes dejó Rayados de Monterrey. El defensor central mexicano se formó en la cantera del equipo regiomontano, debutando como profesional en el año 2015. Sin embargo, no fue hasta el año 2023 que decidió cambiar de aires para tener su primera experiencia en Europa . En enero de ese mismo año, Espanyol pagó 8 millones de euros para contar con sus servicios, convirtiéndose en el fichaje más caro de LaLiga en el mercado invernal.

El futbol europeo ha evolucionado el nivel de Montes, quien hoy es considerado uno de los mejores zagueros centrales de México, junto con Johan Vásquez (Genoa). Tanto es así que Besiktas, importante equipo turco, se interesó en contratar al ex-Rayados . Incluso ofrecieron una cifra millonaria de 12 millones de dólares por su ficha, pero Lokomotiv de Moscú, club dueño de su ficha, rechazó la oferta debido a que es considerado clave en el equipo.

Lokomotiv rechazó una oferta millonaria por César Montes|Crédito: César Montes / IG

El periodista Alejandro Orvañanos reveló que el conjunto ruso rechazó una oferta de 12 millones de dólares del Besiktas por César Montes y, a menos que surja otro acercamiento más interesante, el defensor mexicano continuará jugando en el futbol de Rusia previo al comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



De todos modos, Montes se encuentra asentado en el Lokomotiv de Moscú y es uno de los pilares fundamentales del equipo que finalizó en la tercera posición en la liga de la temporada pasada. Además, es una pieza fija en el equipo de Javier Aguirre, incluso portando el gafete de capitán en varias ocasiones con la Selección Mexicana.

César Montes es capitán de la Selección Mexicana|Crédito: Getty Images

César Montes está cómodo en Europa

Tras su salida de Monterrey en el año 2023, Montes se adaptó de gran manera al futbol europeo. Jugó ocho meses en el Espanyol y, luego, el Almería, también de España, decidió invertir 14 millones de euros por su fichaje en septiembre de ese mismo año. Formó parte del equipo español por un año, hasta que en septiembre de 2024, Lokomotiv de Moscú pagó una cifra cercana a los 8 millones de euros para concretar su fichaje.

Con 28 años, todo parece indicar que Montes continuará en Rusia hasta jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Si bien es cierto que tiene contrato hasta junio de 2029 con Lokomotiv, es posible que el defensor evalúe nuevas opciones en el mercado veraniego que abrirá sus puertas tras la cita mundialista que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

