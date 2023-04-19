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Alineación confirmada Bayern Múnich vs Manchester City | Champions League

Conoce la alineación con la que salen Bayern Múnich vs Manchester City para disputar el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League

Jugadores del Bayern Múnich vs Manchester City

Escrito por: Iván Vilchis

Todo listo para que inicie el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League entre Bayern Múnich vs Manchester City. El partido se disputará en el Estadio Allianz Arena e iniciará a las 13 horas (tiempo del centro de México).

El City llega con una ventaja de tres goles en el marcador y con la posibilidad de asegurar su pase para las semifinales. En caso de ganar la llave, se enfrentará al Real Madrid que ya se encuentra esperando conocer su rival.

Esto opina Diego Cocca del grupo que le tocó a México en la Copa Oro 2023

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Alineación confirmada Bayern Múnich

El entrenador, Thomas Tuchel, busca remontar el marcador con la siguiente alineación:

Portero: Sommer
Defensas: Cancelo, de Light, Upamecano y Pavard
Mediocampistas: Goretzka, Kimmich, Coma, Musiala y Sané
Delanteros: Choupo-Moting

Alineación confirmada Manchester City

Pep Guardiola busca el pase a Semifinales con los siguientes once jugadores:

Portero: Ederson
Defensas: Aké, Dias y Akanji
Mediocampistas: Rodri, Stones, Grealish, Gündoğan, De Bruyne y Bernardo Silva
Delanteros: Haaland

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