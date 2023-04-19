Alineación confirmada Bayern Múnich vs Manchester City | Champions League
Conoce la alineación con la que salen Bayern Múnich vs Manchester City para disputar el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League
Todo listo para que inicie el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League entre Bayern Múnich vs Manchester City. El partido se disputará en el Estadio Allianz Arena e iniciará a las 13 horas (tiempo del centro de México).
El City llega con una ventaja de tres goles en el marcador y con la posibilidad de asegurar su pase para las semifinales. En caso de ganar la llave, se enfrentará al Real Madrid que ya se encuentra esperando conocer su rival.
Esto opina Diego Cocca del grupo que le tocó a México en la Copa Oro 2023
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Alineación confirmada Bayern Múnich
El entrenador, Thomas Tuchel, busca remontar el marcador con la siguiente alineación:
Portero: Sommer
Defensas: Cancelo, de Light, Upamecano y Pavard
Mediocampistas: Goretzka, Kimmich, Coma, Musiala y Sané
Delanteros: Choupo-Moting
❗ So starten wir in das Viertelfinal-Rückspiel gegen @ManCity. 🔥#FCBMCI #PACKMAS pic.twitter.com/adfMRNYy4g— FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2023
Alineación confirmada Manchester City
Pep Guardiola busca el pase a Semifinales con los siguientes once jugadores:
Portero: Ederson
Defensas: Aké, Dias y Akanji
Mediocampistas: Rodri, Stones, Grealish, Gündoğan, De Bruyne y Bernardo Silva
Delanteros: Haaland
📋 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📋— Manchester City (@ManCity) April 19, 2023
XI | Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Bernardo, Grealish, Haaland
SUBS | Ortega Moreno, Carson, Walker, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Perrone, Foden, Palmer, Lewis#ManCity pic.twitter.com/ja4yFMF6rU
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