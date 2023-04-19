Alineación confirmada Bayern Múnich vs Manchester City | Champions League

Todo listo para que inicie el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League entre Bayern Múnich vs Manchester City. El partido se disputará en el Estadio Allianz Arena e iniciará a las 13 horas (tiempo del centro de México).

El City llega con una ventaja de tres goles en el marcador y con la posibilidad de asegurar su pase para las semifinales. En caso de ganar la llave, se enfrentará al Real Madrid que ya se encuentra esperando conocer su rival.

Esto opina Diego Cocca del grupo que le tocó a México en la Copa Oro 2023

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Alineación confirmada Bayern Múnich

El entrenador, Thomas Tuchel, busca remontar el marcador con la siguiente alineación:

Portero: Sommer

Defensas: Cancelo, de Light, Upamecano y Pavard

Mediocampistas: Goretzka, Kimmich, Coma, Musiala y Sané

Delanteros: Choupo-Moting

Alineación confirmada Manchester City

Pep Guardiola busca el pase a Semifinales con los siguientes once jugadores:

Portero: Ederson

Defensas: Aké, Dias y Akanji

Mediocampistas: Rodri, Stones, Grealish, Gündoğan, De Bruyne y Bernardo Silva

Delanteros: Haaland

📋 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📋



XI | Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Bernardo, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Walker, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Perrone, Foden, Palmer, Lewis#ManCity pic.twitter.com/ja4yFMF6rU — Manchester City (@ManCity) April 19, 2023

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