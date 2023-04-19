Manchester City clasifica a las semifinales de la Champions League y se enfrentará al Real Madrid

El Bayern Múnich terminó eliminado en los Cuartos de Final de la Champions League tras perder 4-1 en el marcador global. En el juego de vuelta, el partido concluyó empatado 1-1 y le dio la clasificación a las semifinales al conjunto de Manchester City que se enfrentará al Real Madrid.

El juego se disputó en el Estadio Allianz Arena, el primer tiempo tuvo varias llegadas de peligro para el Bayern pero no pudieron concretarlas. De igual forma, Haaland tuvo la oportunidad de abrir el marcador pero terminó fallando su disparo.

Para el segundo tiempo llegaron los goles, en el minuto 57, el Manchester City logró abrir el marcador con un gran contragolpe que finalizó con un disparo al fondo de las redes del norugeo Haaland.

Al minuto 82, desde el punto penal, Kimmich empató el marcador 1-1. Desafortunadamente no pudieron anotar otro gol que les diera esperanza de remontar. El marcador global terminó Manchester City 4-1 Bayern Múnich.

Minuto 90: Finaliza el partido

90' Termina el partido empatado 1-1 y Manchester City clasifica a la semifinal de la Champions League y se medirá

Minuto 82: Gol del Bayern Munich

82' Desde el punto penal, Kimmich marca el primer gol del Bayern en la eliminatoria.

Minuto 57: Gol del Manchester City

57' Erling Haaland marca el primer gol del partido con un gran contragolpe que nace tras una atajada monumental de Ederson.

Minuto 56: Ederson salva al City

56' Gran atajada de Ederson que evita el gol del Bayern y abre la contragolpe para el City.

Minuto 46: Arranca el segundo tiempo

46' Comienza la segunda mitad del partido entre Bayern Múnich vs Manchester City

Minuto 45: Terminó el primer tiempo

45' Finaliza la primera mitad del encuentro.

Minuto 37: Haaland lo falló

37' El atacante noruego pierde la oportunidad de abrir el marcador y falla el penal.

Minuto 36: Penal para el Manchester City

36' Penal para el City por una mano en el área.

Minuto 20: Ederson ataja de gran forma

20' Sane cobró un tiro libre directo a portería y en el fondo Ederson logró desviar el balón para mandar a corner.

Minuto 16: Se la pierde el Bayern Munich

16' Sané se pierde la primera jugada clara del partido en un contragolpe a gran velocidad terminó mandando su remate a un lado del poste izquierdo.

Minuto 1: Inicia el partido

1' Arranca el encuentro.

Se disputa el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League entre Bayern Múnich vs Manchester City. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Allianz Arena.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola llega con la ventaja de 3-0. En el partido de ida Rodri Hernández, Bernardo Silva y Erlin Haaland fueron los anotadores. El equipo termine consiguiendo el pase se tendrá que enfrentar al Real Madrid en las semifinales.

Esto opina Diego Cocca del grupo que le tocó a México en la Copa Oro 2023

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Resultados últimos cinco enfrentamientos | Bayern Múnich vs Manchester City

En las últimas cinco ocasiones que se han enfrentado, el City es el equipo que ha dominado sumando cuatro victorias y el Bayern una. Los resultados han sido:

Manchester City 3-0 Bayern Múnich 11 de abril de 2023

11 de abril de 2023 Bayern Múnich 0-1 Manchester City 23 de julio de 2022

23 de julio de 2022 Bayern Múnich 2-3 Manchester City 28 de julio de 2018

28 de julio de 2018 Bayern Múnich 1-0 Manchester City 20 de julio de 2016

20 de julio de 2016 Manchester City 3-2 Bayern Munich 25 de noviembre de 2014

Alineación del Bayern Múnich

Portero: Sommer

Defensas: Cancelo, de Light, Upamecano y Pavard

Mediocampistas: Goretzka, Kimmich, Coma, Musiala y Sané

Delanteros: Choupo-Moting

Alineación del Manchester City

Portero: Ederson

Defensas: Aké, Dias y Akanji

Mediocampistas: Rodri, Stones, Grealish, Gündoğan, De Bruyne y Bernardo Silva

Delanteros: Haaland

📋 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📋



XI | Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Bernardo, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Walker, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Perrone, Foden, Palmer, Lewis#ManCity pic.twitter.com/ja4yFMF6rU — Manchester City (@ManCity) April 19, 2023

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