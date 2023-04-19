Derby della Madonnina en semifinales de Champions League

El Inter vuelve a estar entre los grandes, en unas semifinales de Champions League luego de 13 años alejado de ellas. Una hazaña con sabor argentino, gracias a los goles fundamentales de Lautaro Martínez y Joaquín Correa, que certificaron el pase ante el Benfica por marcador de 3-3 (5-3 global) en un Giuseppe Meazza que albergará las dos semifinales, en un Derby della Madonnina histórico.

En el minuto 13, Barella hizo acariciar a los interistas la ansiada y deseada victoria. Un recorte dentro del área y un zurdazo directo a la escuadra bastaron para poner el 1-0.

Una jugada que parecía aislada, sin un peligro inminente, tornó en la esperanza de los portugueses. Centro de Rafa Silva por el perfil diestro y remate desde el corazón del área de un Aursnes para la igualada a un tanto.

El Inter volvió a ser el Inter de la 'Champions' al comienzo del segundo acto y se rehizo. El argentino Lautaro Martínez embocó el centro de su compañero en el minuto 65 y provocó el terremoto en Milán, con un estadio que empezó a brincar de alegría, celebrando que volvía a estar entre los cuatro mejores.

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Se unió a la fiesta Joaquín Correa con un golazo a falta de 12 minutos para el final. Colocó el balón desde al poste izquierdo de la meta defendida por Vlachodimos, que no llegó pese a su estirada.

Las revoluciones del Inter bajaron que aprovechó el equipo portugués que con Antonio Silva con un testarazo en el 86’ y Musa en el 95 evitaron la derrota.

Todo un 'Derbi della Madonnina', el derbi más bonito de Italia, decidirá que conjunto milanés viaja a Estambul para la final de Champions.

¡TERMINA EL ENCUENTRO E INTER ES SEMIFINALISTA!

Minuto 95: ¡GOOOOL! Petar Musa aprovecha un balón suelto dentro del área y bate al guardameta con un disparo raso centrado.

Minuto 87: ¡GOOOOL! Antonio Silva salta para rematar un centro ejecutado en una jugada a balón parado por Alejandro Grimaldo para meter el balón junto al poste izquierdo. 3:2 en el marcador.

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Minuto 78: ¡GOOOOL! Federico Dimarco envía un pase al área. Joaquín Correa lo recibe y marca con un disparo por la derecha de la meta que golpea el poste. ¡3:1!

Minuto 65: ¡GOOOOL! Federico Dimarco hace un gran pase que le llega a Lautaro Martínez dentro del área. No lo desaprovecha y marca por alto. 2:1.

Minuto 61: Edin Dzeko cabecea a puerta desde cerca del punto de penalti un buen centro, pero su remate es flojo e impreciso y el balón termina saliendo del palo izquierdo.

Minuto 47: Lautaro Martínez prueba suerte desde el borde del área y su remate sale desviado por el poste derecho.

¡INICIA LA SEGUNDA MITAD DEL ENCUENTRO!

Termina el primer tiempo

Minuto 38: ¡GOOOL! Fredrik Aursnes anota tras cabecear desde una posición muy complicada un centro y mandar el balón a la parte superior de la portería. Excelente definición.

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Minuto 25: Alessandro Bastoni logra cabecear un córner, pero su remate es bloqueado.

Minuto 19: Federico Dimarco intenta encontrar la cabeza de un compañero con un buen centro al área, pero la defensa se impone y aborta la amenaza.

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Minuto 14: ¡GOOOL! Nicolo Barella recibe en el área una entrega de Lautaro Martínez y no perdona con una gran definición por la escuadra izquierda. 1:0.

Minuto 6: Lautaro Martínez se zafa de los contrarios, pero envía un pase demasiado fuerte a Federico Dimarco.

¡COMIENZA EL ENCUENTRO ENTRE INTER VS BENFICA!

Alineaciones Inter vs Benfica

Inter:

Benfica:

Con una cómoda ventaja de dos goles en el marcador global antes de este partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, el Inter de Milán tiene un pie en las semifinales de la competición de clubes más importante de Europa. Sin embargo, una sorprendente derrota por 1-0 en casa ante el Monza el fin de semana demostró que el Inter puede ser vulnerable, por lo que tendrá que estar en guardia para impedir los avances del Benfica y así asegurar su primer lugar en una semifinal en el torneo desde 2010.

Teniendo en cuenta que el Inter ha ganado 17 de las últimas 18 eliminatorias europeas en las que ganó el partido de ida en condición de visitante, parece estar en una buena posición para superar esta ronda de cuartos de final. De hecho, habría que remontarse a 2011 y a una derrota por 5-2 contra el Schalke para ver la última vez que el Inter perdió un partido en casa de la Champions League por un margen lo suficientemente grande como para quedar eliminado en tiempo reglamentario.

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El Benfica hace el viaje a Italia tras una sorprendente derrota por 1-0 ante el Chaves en la acción de la Primeira Liga, y con ese resultado extendió su racha de derrotas en todas las competiciones a tres partidos. Si la forma reciente no ofrece muchas esperanzas para el Benfica, entonces el hecho de que ya hayan ganado en suelo italiano esta temporada quizás lo haga, ya que le ganó a la Juventus por 2-1 en la fase de grupos de esta Champions.

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Jugadores a seguir Inter vs Benfica

El ejecutante de penaltis del Inter, Romelu Lukaku, ha anotado cuatro de sus últimos cinco goles desde el punto de penalti, incluido el último gol del partido en el choque anterior entre estos dos cuadros. Rafa, del Benfica, está disfrutando de una fructífera campaña en la Champions League y espera entretenimiento si vuelve a marcar, cada uno de los últimos tres partidos de Champions en los que marcó han acabado con al menos seis goles en total.

