ÚLTIMA HORA: Esta sería la alineación de México para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM vs Sudáfrica

Está todo listo para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y este jueves 11 de junio la Selección Mexicana se encargará de dar la patada inicial e inaugurar la máxima justa del futbol cuando se enfrente a su similar de Sudáfrica en la cancha del Estadio de la Ciudad de México; sin embargo, Javier Aguirre ha mantenido en secreto uno de los más grandes misterios, su alineación titular.

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Así sería la alineación de México para la inauguración ante Sudáfrica

Javier Aguirre ha mantenido en hermetismo absoluto la alineación con la que saltará a la cancha este jueves 11 de junio para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ante Sudáfrica; sin embargo, David Medrano, analista de TV Azteca, tiene en sus manos la que podría ser la formación con la que iniciará México el encuentro.

De acuerdo con Don Deivid, Aguirre se decantaría por una alineación de cuatro defensas, tres medios y tres delanteros, mientras que la portería sería defendida por Raúl 'Tala' Rangel.

La línea defensiva estaría conformada por Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo, mientras que en el medio campo estarían Álvaro Fidalgo, Erik Lira y Gilberto Mora.

En la delantera, el Vasco Aguirre optaría por Roberto Alvarado por derecha, Julián Quiñones por izquierda y Raúl Jiménez como delantero centro esperando que haga los goles contra Sudáfrica.

No te pierdas la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con el partido entre México y Sudáfrica a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Probable alineación de México para el partido ante Sudáfrica

Tala Rangel Israel Reyes César Montes Johan Vásquez Jesús Gallardo Álvaro Fidalgo Erik Lira Gilberto Mora Roberto Alvarado Julián Quiñones Raúl Jiménez

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