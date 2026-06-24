Alineación de México en el partido vs Chequia en la Jornada 3 del Mundial 2026

Este miércoles 24 de junio se lleva a cabo la Jornada 3 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en donde México se enfrentará a su similar de Chequia en actividad del Grupo A, en donde la Selección Azteca ya está clasificada como primer lugar, sin embargo, busca avanzar a la siguiente fase con paso perfecto y 9 puntos, algo que nunca ha logrado, por lo que mandará a la cancha del Estadio Ciudad de México una alineación de alto nivel.

Hasta el momento, el conjunto dirigido por Javier "Vasco" Aguirre suma 6 puntos, 2 victorias con 3 goles a favor y ninguno en contra, por lo que está por cerrar con paso perfecto esta fase inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Dicha situación le permite al entrenador mexicano rotar un poco los nombres en el 11 inicial de esta tarde ante Chequia.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la alineación oficial de México, sin embargo, es muy posible que Paco Memo Ochoa arranque como titular este encuentro en lo que es su sexto Mundial, tal y como lo adelantó uno de los patrocinadores oficiales de la FIFA.

Alineación de México para enfrentar a Chequia:



Portero : Guillermo Ochoa

: Guillermo Ochoa Defensas : Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo Mediocampistas : Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez

: Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez

|Crédito: Mexsport

México vs Chequia, horario y dónde ver en vivo y gratis el partido del Mundial 2026

El partido entre México y Chequia correspondiente a la Jornada 3 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm tiempo del centro del país Azteca en el histórico y monumental Estadio Ciudad de México ante la presencia de más de 80,000 aficionados.

México vs Chequia: