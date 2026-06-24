ÚLTIMA HORA: Confirman que Memo Ochoa jugará en el México vs Chequia

México cerrará su participación en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante República Checa. El equipo de Javier Aguirre ya se encuentra clasificado a los Dieciseisavos de Final y se aseguró el liderato del Grupo A por haber sumado seis puntos de seis posibles en sus primeras dos fechas. En este contexto, la Selección Mexicana podría dar lugar a jugadores que aún no han sumado minutos en la justa veraniega.

Guillermo Ochoa aparece como el principal apuntado a ocupar la portería de la Selección Mexicana ante Chequia en el Estadio Ciudad de México. La presencia del “Memo” incluso fue confirmada por Michelob ULTRA, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si bien es cierto que el ‘Vasco’ Aguirre aún no confirmó la alineación oficial para el duelo de esta noche, el experimentado guardameta iniciaría en la portería.

Today, a legend returns to the pitch.

Raising a beer to @yosoy8a and twenty years in the FIFA World Cup™. pic.twitter.com/WZq0ugQRsy — Michelob ULTRA (@MichelobULTRA) June 24, 2026

¿Está confirmada la presencia de Guillermo Ochoa ante Chequia?

Si bien es cierto que el “Memo” Ochoa tiene posibilidades reales de jugar y fue confirmado por uno de los patrocinios oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo cierto es que su titularidad se conocerá oficialmente una hora antes del partido. Raúl “Tala” Rangel fue el arquero titular en los dos primeros encuentros y México no recibió goles, por lo que no hay una confirmación pública de cambio en la portería.

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Además, cabe recordar que el propio técnico del cuadro azteca remarcó que cualquier decisión será por rendimiento y no por sentimentalismo. Por otro lado, Ochoa afirmó que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será su último torneo oficial, ya que tiene planeado retirarse del futbol una vez concluya la participación de México en dicho torneo.

Teniendo en cuenta el contexto, con México ya clasificado como primero de grupo y con la opción de alivianar cargas pensando en los Dieciseisavos de Final, la posibilidad de que el “Memo” Ochoa sume minutos ante Chequia son altas. De todos modos, aún no hay nada confirmado de forma oficial.

Guillermo Ochoa, jugador de México|Crédito: @miseleccionmx / X

A qué hora se juega el México vs Chequia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El partido entre México y Chequia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se juega este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la tercera jornada del Grupo A y se disputa en el Estadio de la Ciudad de México.

La Selección Mexicana llega a este compromiso con el objetivo de cerrar la Fase de Grupos de la mejor manera con puntaje perfecto, mientras que Chequia busca sumar puntos importantes para mantener sus posibilidades dentro del torneo.