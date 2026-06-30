“Edson y Lira de inicio": David Medrano, analista de Azteca Deportes, PREDICE alineación completa de México para su partido vs Ecuador

México sueña con un boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero su primer rival en las rondas de eliminación directa es Ecuador en la fase de 16vos. El duelo será este martes 30 de junio a las 7:00 PM en el Estadio Ciudad de México y David Medrano, analista de Azteca Deportes, predice cuál será la alineación con la que Javier “El Vasco” Aguirre enfrentará al conjunto sudamericano y considera que la Selección Mexicana saldrá con un cuadro defensivo donde Erik Lira y Edson Álvarez marcharán de inicio.

“Mañana Javier (Aguirre) va a jugar con dos volantes centrales y un volante generador de futbol”, dijo Medrano durante el primer segmento de Los Protagonistas Extra. “Yo me atrevo a decir que este va a ser el 11 de México mañana: Rangel, Gallardo, Vászquez, Montes, Reyes, Lira, Edson, Brian, Julián Quiñones, Piojo Alvarado y Raúl Jiménez”.

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Después Medrano apuntó sobre el jugar con formaciones espejo al asumir que Sebastián Beccacece saldrá al campo con una alineación de dos medios defensivos como Moisés Caicedo, quien recibió el gafete de capitán por parte de Enner Valenica, y Pedro Vite para enfrentar a México.

“Javier nos decía que dos volantes centrales y uno entiende que por momento futbolístico va Lira y por jerarquía va Edson”, explicó Medrano. “Él hablaba de buscar formaciones espejo. Si Ecuador te juega con Caicedo y Vite, tú le vas a jugar con Lira y Edson”.

México vs Ecuador EN VIVO y GRATIS a través de Azteca Deportes

El partido de 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México y Ecuador lo podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS a través de Azteca Deportes. La transmisión del juego comenzará a las 6:40 PM a través de Azteca 7, así como por el sitio web y la app de Azteca Deportes. El compromiso, con sede en el Estadio Ciudad de México, arrancará a las 7:00 PM, tiempo del centro de México.