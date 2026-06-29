¡SE VISTE DE VERDE! Revelan el uniforme con el que México enfrentará a Ecuador en el Mundial 2026

México enfrentará a Ecuador en la ronda de 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya tiene definido que uniforme utilizará en el Estadio Ciudad de México este martes 30 de junio a las 7:00 PM, tiempo del centro de México. El combinado mexicano, liderado por Javier Aguirre, portará su jersey verde, con short blanco y calcetas rojas, para enfrentar a los ecuatorianos por un boleto a la ronda de octavos de final. Mientras tanto, el uniforme de portero será el jersey magenta con morado.

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Durante la fase de grupos, México utilizó sus tres uniformes disponibles para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Contra Sudáfrica, en la inauguración, utilizó el verde. Después, contra Corea del Sur en Guadalajara, saltó al campo con el negro. Finalmente, ante Chequia consiguió su mejor resultado del torneo con el uniforme blanco.

Por su parte, los ecuatorianos saltarán al campo con el uniforme completamente amarillo, jersey, shorts y calcetas, con detalles en azul marino. Los guardametas ecuatorianos utilizarán su indumentaria turquesa con azul marino.

⚔️ ARMAS LISTAS PARA LA BATALLA 🇲🇽🇪🇨



México vestirá de verde y Ecuador de amarillo en busca del boleto a octavos de final.



Todo está preparado para el duelo del 30 de junio. 🔥⚽



¿Quién avanzará?#Mundial2026 pic.twitter.com/UQC66ySchP — Polo Lascurain (@PoloLascurain) June 29, 2026

El uniforme más vendido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La decisión no se tomó sin motivo, sino porque es el color icónico de la Selección Mexicana y, además, fue el jersey más vendido de la marca alemana que patrocina al combinado nacional. De acuerdo con Adidas, la playera con el la piedra del sol ha sido vendida la más que cualquier otra a nivel global, incluso sobre la de España y Alemania.

El costo de la playera de manga corta va de los 1,999 pesos en edición manga corta y en 2,999 edición de jugador. Cuando el jersey se hace en manga larga, el costo aumenta en 200 pesos sin importar la versión elegida para su adquisición.

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