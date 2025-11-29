América vs Rayados de Monterrey: Alineaciones de los 4tos de Final, Liguilla del Apertura 2025

América recibe a Monterrey en los 4tos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Se define al primer semifinalista del campeonato y luego del primer partido de la serie, Rayados visita el Estadio Ciudad de los Deportes con la ventaja en el marcador.

Con goles de Sergio Canales y Fidel Ambríz, el equipo dirigido por Domenec Torrent se hizo de la ventaja ante el cuadro comandado por André Jardine, mismo que busca remontar ante su gente en un inmueble que va a lucir lleno.

A pesar de la victoria del conjunto de 'La Pandilla' en el juego de Ida, hubo una noticia que ha sacudido a Rayados de cara al partido de esta tarde. Y es que desde España, reportaron que Sergio Ramos no va a continuar con Monterrey tras el Torneo Apertura 2025. El experimentado zaguero tiene contemplado salir del equipo y buscar una nueva aventura a sus 39 años de edad, no obstante, no piensa en el retiro de cara al Mundial 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá. De momento, el equipo no se ha expresado tras las noticias que envuelven a su jugador.

Desde su llegada a la Liga BBVA MX para jugar con Monterey, Sergio Ramos tiene un registro de 30 partidos jugados, mismos en los que lleva siete goles.

Alineaciones América vs Monterrey

América: Luis Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, José Zúñiga y Rodrigo Aguirre.

Monterrey: Luis Cárdenas, Gerardo Arteaga, Stefan Medina, Sergio Ramos, Fidel Ambriz, Oliver Torres, Sergio Canales, Erick Aguirre, Jesús Corona, Jorge Rodríguez y Germán Berterame.

