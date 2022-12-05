Alineaciones confirmadas Brasil vs Corea del Sur | Mundial Qatar 2022

La Selección de Brasil se mide a Corea del Sur en el partido correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El equipo dirigido por Tite, llega a la instancia eliminatoria con buenas noticias, pues Neymar regresa al once inicial en la cancha del Estadio 974.

Luego de perderse dos partidos de la Fase de Grupos, ante Suiza y Camerún, el delantero que milita en el París Saint-Germain vuelve con el objetivo de marcar su primer tanto en el Mundial de Qatar.

El combinado de la Verdeamarela llega al compromiso tras haber perdido ante Camerún en la Jornada 3 de la primera etapa de la competencia. No obstante, Brasil fue primer lugar del Grupo G.

Por su parte, la Selección de Corea del Sur llega al encuentro luego de haber derrotado a Portugal. El conjunto de los ‘Tigres de Oriente’ busca dar la sorpresa eliminando a uno de los favoritos.

Te puede interesar: FIFA abre expediente contra jugadores de Uruguay por conducta indebida

Alineaciones Brasil vs Corea del Sur

Brasil: Alisson, Militao, Marquinhos, T. Silva, Danilo, Casemiro, Paquetá, Raphinha, Vinicius, Neymar y Richarlison.

Corea del Sur: Kim, Kim, Min-Jae, Young-Gwon, Kim, In-Beom, Woo-young, Hwang, Son, Jae-Sung y Gue-Sung.

Te puede interesar: “El Mundial es mi obsesión, me he preparado para ganarlo": Mbappé