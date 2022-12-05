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Fútbol

Alineaciones confirmadas Brasil vs Corea del Sur | Mundial Qatar 2022

Con Neymar de regreso en el once titular luego de superar una lesión, la Selección de Brasil se enfrenta a Corea del Sur en la instancia de Octavos de Final

Neymar entrena con la Selección de Brasil
|REUTERS

Escrito por: Oscar Rodríguez

La Selección de Brasil se mide a Corea del Sur en el partido correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El equipo dirigido por Tite, llega a la instancia eliminatoria con buenas noticias, pues Neymar regresa al once inicial en la cancha del Estadio 974.

Luego de perderse dos partidos de la Fase de Grupos, ante Suiza y Camerún, el delantero que milita en el París Saint-Germain vuelve con el objetivo de marcar su primer tanto en el Mundial de Qatar.

El combinado de la Verdeamarela llega al compromiso tras haber perdido ante Camerún en la Jornada 3 de la primera etapa de la competencia. No obstante, Brasil fue primer lugar del Grupo G.

Por su parte, la Selección de Corea del Sur llega al encuentro luego de haber derrotado a Portugal. El conjunto de los ‘Tigres de Oriente’ busca dar la sorpresa eliminando a uno de los favoritos.

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Alineaciones Brasil vs Corea del Sur

Brasil: Alisson, Militao, Marquinhos, T. Silva, Danilo, Casemiro, Paquetá, Raphinha, Vinicius, Neymar y Richarlison.

Corea del Sur: Kim, Kim, Min-Jae, Young-Gwon, Kim, In-Beom, Woo-young, Hwang, Son, Jae-Sung y Gue-Sung.

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