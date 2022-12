“El Mundial es mi obsesión, me he preparado para ganarlo": Mbappé

Luego de marcar doblete en la victoria de Francia sobre Polonia, el equipo dirigido por Didier Deschamps ya se encuentra en Cuartos de Final y Kylian Mbappé, asegura que se encuentra listo para volver a conquistar la Copa del Mundo.

“Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos. El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es todo secundario”, dijo el jugador de 23 años de edad tras el partido de Octavos de Final disputado en la cancha del Estado Al Thumama.

“No fue un partido fácil, el rival nos lo puso difícil, pero hemos sabido controlar la situación y superar momentos complicados que tuvimos. Estamos felices de continuar la aventura”, agregó tras ser elegido como el mejor jugador del encuentro.

Tras vencer a Polonia en la ronda de Octavos de Final, ‘Les Bleus’ esperan rival del encuentro que disputan Inglaterra y Senegal.

Kylian Mbappé iguala su marca de Rusia 2018

Con los dos goles que hizo ante el conjunto de las ‘Águilas Blancas’, Kylian Mbappé ha igualado la misma cantidad de anotaciones que hizo en el Mundial de Rusia 2018, torneo que pudo conquistar a los 19 años de edad.

En el Mundial de Qatar 2022, el atacante que milita en el País Saint-Germain le ha hecho gol a la Selección de Australia y Dinamarca durante la Fase de Grupos.

Al momento, Kylian Mbappé registra nueve goles en Copas del Mundo y persigue la marca de Just Fontaine, quien tiene 13 anotaciones y lidera la lista de los goleadores de la Selección de Francia en Mundiales.

