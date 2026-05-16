Alineaciones confirmadas del Chivas vs Cruz Azul, vuelta de las Semifinales del Clausura 2026
Chivas se enfrenta a Cruz Azul en la vuelta de las Semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el partido llega con muchas expectativas por descubrir al primer finalista.
Se enfrentan en partido de Semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el conjunto de Chivas ante Cruz Azul, serie que llega con un marcador global de 2-2, por lo que el empate le da el pase a la Final al rebaño al haber quedado en mejor posición en la tabla. Cruz Azul asi saldrá con el cuchillo entre los dientes para buscar a toda costa la victoria para ir a la disputa del título.
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Chivas tiene como novedad, que regresa al Estadio Jalisco muchos años después, luego de haber dado las llaves a la FIFA de su casa para los trabajos pertinentes rumbo al Mundial del 2026. Esta cancha y sus miles de aficionados serán un plus para encarar el cotejo.
Tanto Joel Huiqui, timonel de Cruz Azul, como el entrenador de Chivas, Gabriel Milito, mandan lo mejor que tienen a la mano para lograr el pase a la Final del balompié mexicano.
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El marcador de la Semifinal de ida del Cruz Azul vs Chivas
En el partido de ida, el marcador fue de 2-2, donde Chivas abrió el marcador con gol de Santiago Sandoval al minuto 28. Al 36, Carlos Rodriguez empató los cartones.
En el 49’, de este juego entretenido en el Estadio Azteca, Ángel Sepúlveda anotó el de la ventaja, pero minutos más tarde por la vía del penal, Ebere logró el empate.
Esta es la alineación de Chivas para enfrentar a Cruz Azul
13 Oscar Whalley
2 José Castillo
5 Bryan González
19 Diego Campillo
24 Miguel Gómez
6 Omar Govea
10 Efrain Álvarez
28 Fernando González
37 Richard Ledezma
226 Santiago Sandoval
20 Ángel Sepúlveda
Esta es la alineación de Cruz Azul para enfrentar a Chivas
23 Kevin Mier
3 Omar Campos
4 Willer Ditta
33 Gonzalo Piovi
8 Agustín Palavecino
16 Ángel Márquez
17 Amaury Garcia
19 Carlos Rodriguez
20 José Paradela
29 Carlos Rotondi
11 Osinachi Ebere
Antecedentes de Chivas vs Cruz Azul | Semifinal Clausura 2026 de Liga MX
Cruz Azul 2-2 Chivas 13 de mayo 2026
Cruz Azul 2-1 Chivas 21 de febrero 2026
Cruz Azul 3-2 Chivas 30 de noviembre 2025 *cuartos de final*
Chivas 0-0 Cruz Azul 27 de noviembre 2025 *cuartos de final*
Chivas 1-2 Cruz Azul 30 de agosto 2025