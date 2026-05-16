Alineaciones confirmadas del Chivas vs Cruz Azul, vuelta de las Semifinales del Clausura 2026

Se enfrentan en partido de Semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el conjunto de Chivas ante Cruz Azul, serie que llega con un marcador global de 2-2, por lo que el empate le da el pase a la Final al rebaño al haber quedado en mejor posición en la tabla. Cruz Azul asi saldrá con el cuchillo entre los dientes para buscar a toda costa la victoria para ir a la disputa del título.

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Chivas tiene como novedad, que regresa al Estadio Jalisco muchos años después, luego de haber dado las llaves a la FIFA de su casa para los trabajos pertinentes rumbo al Mundial del 2026. Esta cancha y sus miles de aficionados serán un plus para encarar el cotejo.

Tanto Joel Huiqui, timonel de Cruz Azul, como el entrenador de Chivas, Gabriel Milito, mandan lo mejor que tienen a la mano para lograr el pase a la Final del balompié mexicano.

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El marcador de la Semifinal de ida del Cruz Azul vs Chivas

En el partido de ida, el marcador fue de 2-2, donde Chivas abrió el marcador con gol de Santiago Sandoval al minuto 28. Al 36, Carlos Rodriguez empató los cartones.

En el 49’, de este juego entretenido en el Estadio Azteca, Ángel Sepúlveda anotó el de la ventaja, pero minutos más tarde por la vía del penal, Ebere logró el empate.

Esta es la alineación de Chivas para enfrentar a Cruz Azul

13 Oscar Whalley

2 José Castillo

5 Bryan González

19 Diego Campillo

24 Miguel Gómez

6 Omar Govea

10 Efrain Álvarez

28 Fernando González

37 Richard Ledezma

226 Santiago Sandoval

20 Ángel Sepúlveda

Esta es la alineación de Cruz Azul para enfrentar a Chivas

23 Kevin Mier

3 Omar Campos

4 Willer Ditta

33 Gonzalo Piovi

8 Agustín Palavecino

16 Ángel Márquez

17 Amaury Garcia

19 Carlos Rodriguez

20 José Paradela

29 Carlos Rotondi

11 Osinachi Ebere

Antecedentes de Chivas vs Cruz Azul | Semifinal Clausura 2026 de Liga MX

Cruz Azul 2-2 Chivas 13 de mayo 2026

Cruz Azul 2-1 Chivas 21 de febrero 2026

Cruz Azul 3-2 Chivas 30 de noviembre 2025 *cuartos de final*

Chivas 0-0 Cruz Azul 27 de noviembre 2025 *cuartos de final*

Chivas 1-2 Cruz Azul 30 de agosto 2025