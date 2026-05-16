OFICIAL: Rival de México anuncia su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A menos de un mes de que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Corea del Sur ha encendido los motores con la publicación de su lista oficial de convocados. El conjunto asiático, uno de los sinodales más complejos para la Selección Mexicana en el Grupo A, dejó claro que viene con todo su arsenal disponible para conquistar suelo norteamericano.

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La convocatoria de los "Guerreros Taeguk" está encabezada por su máxima e indiscutible figura: Son Heung-min. El atacante, quien actualmente brilla y marca el ritmo en los encarnados campos de la MLS vistiendo la camiseta del LAFC, asumirá una vez más la cinta de capitán. A sus 33 años, Son llega en plena madurez futbolística y con la encomienda de guiar a una generación coreana caracterizada por su alta velocidad, disciplina táctica y letal contragolpe.

Lista de jugadores de Corea del Sur:

La convocatoria del director técnico Hong Myung-bo incluye a los siguientes futbolistas:

Porteros:

Seung-gyu Kim (FC Tokio)

Hyeon-woo Jo (Ulsan HD)

Bum-keun Song (Jeonbuk Hyundai Motors)

Defensas:

Min-jae Kim (Bayern Múnich)

Moon-Hwan Kim (Daejeon Hana Citizen)

Young-Woo Seol (Estrella Roja)

Tae-Hyeon Kim (Antiers Kashima)

Jin-Seob Park (Jeonbuck FC)

Jens Castrop (Borussia Monchengladbach)

Gi-Hyuk Lee (Gangwon FC)

Tae-Seok Le (FK Austria Wien)

Han-Beom Lee (FC Midtjylland)

Yu-Min Cho (Sharjah FC)

Mediocampistas:

Jin-Gyu Kim (Jeonbuk Hyundai)

Jun-Ho Bae (Stoke City)

Paik Seung-Ho (Birmingham City)

Hyun-jun Yang (Celtic FC)

Ji-sung Eom (Swansea City)

Kang-in Lee (PSG)

Donggyeong Lee (Ulsan HD)

Jae-sung Lee (Mainz 05)

Inbeom Hwang (Feyenoord)

Hee-chan Hwang (Wolverhampton)

Delanteros:

Son Heung-min (LAFC)

Hyeongyu Oh (Genk)

Cho Gue-sung (Midtjylland)

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Los partidos de Fase de Grupos de Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Instalados en el sector A junto al anfitrión México, los dirigidos por el combinado asiático disputarán toda su fase de grupos en territorio nacional. Su calendario oficial arranca con alta intensidad:

11 de junio: Corea del Sur vs. Chequia – Estadio Guadalajara

Corea del Sur vs. Chequia – Estadio Guadalajara 18 de junio: México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara

México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur – Estadio Monterrey



El choque del 18 de junio ante la Selección Mexicana en la Perla Tapatía se perfila como el compromiso decisivo del sector. Con Son Heung-min en un nivel estelar en la liga estadounidense y un plantel sumamente físico, Corea del Sur lanza una seria advertencia: no viene de paseo y buscará arrebatarle el liderato del grupo a los locales.

