Alineaciones confirmadas del Países Bajos vs Marruecos, partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Tanto Países Bajos como Marruecos anunciaron a los jugadores que iniciarán el duelo correspondiente a los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Países Bajos y Marruecos se enfrentan en el Estadio Monterrey en el marco de la fase de 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ambas selecciones ya dieron sus alineaciones confirmadas. Los neerlandeses llegaron a este partido como primer lugar del Grupo F mientras que los marroquíes lo hicieron como segundo lugar del Grupo C.
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Alineación confirmada de Países Bajos
Ronald Koeman, el entrenador de Países Bajes, decidió salir al campo del Estadio Monterrey con una zaga de tres defensores, liderada por VIrgil van Dijk, y dos carrileros que van ida y vuelta por las bandas, como Nathan Aké y Denzel Dumfries, sumado a un mediocampo sólido compuesto por De Jong y Gravenberch. Además, tendrá a Brian Brobbey en la punta con ayuda de Cody Gakpo y Crysencio Summerville por los extremos.
- Bert Verbruggen
- Virgil van Dijk
- Nathan Aké
- Jan Paul van Hecke
- Micky van den Ven
- Denzel Dumfries
- Ryan Gravenberch
- Frenkie de Jong
- Cody Gakpo
- Brian Brobbey
- Crysencio Summerville
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Alineación confirmada de Marruecos
Marruecos buscará controlar el balón ante la “Naranja Mecánica” con un 4-5-1 donde Brahim Díaz será el punto de ataque para tratar de marcar con sus asistencias hacia Ismael Saibari. La joven sensación Ayyoub Bouaddi será el encargado de marcar el ritmo en el conjunto norafricano desde la posición de pivote. Una de las variantes en el ataque serán las llegadas de Acharf Hakimi por la banda derecha.
- Yassine Bounou
- Achraf Hakimi
- Noussair Mazraoui
- Issa Diop
- Chadi Riad
- Ayyoub Bouaddi
- Ismael Saibari
- Bilal El Khannouss
- Neil el Aynaoui
- Brahim Díaz
Recuerda que puedes seguir el juego entre Países Bajos y Marruecos a través de TV Azteca. El juego será transmitido mediante Azteca 7, así como en Azteca Deportes, por el sitio web y en la app móvil.
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