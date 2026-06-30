Alineaciones confirmadas del Países Bajos vs Marruecos, partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Países Bajos y Marruecos se enfrentan en el Estadio Monterrey en el marco de la fase de 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ambas selecciones ya dieron sus alineaciones confirmadas. Los neerlandeses llegaron a este partido como primer lugar del Grupo F mientras que los marroquíes lo hicieron como segundo lugar del Grupo C.

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Alineación confirmada de Países Bajos

Ronald Koeman, el entrenador de Países Bajes, decidió salir al campo del Estadio Monterrey con una zaga de tres defensores, liderada por VIrgil van Dijk, y dos carrileros que van ida y vuelta por las bandas, como Nathan Aké y Denzel Dumfries, sumado a un mediocampo sólido compuesto por De Jong y Gravenberch. Además, tendrá a Brian Brobbey en la punta con ayuda de Cody Gakpo y Crysencio Summerville por los extremos.



Bert Verbruggen

Virgil van Dijk

Nathan Aké

Jan Paul van Hecke

Micky van den Ven

Denzel Dumfries

Ryan Gravenberch

Frenkie de Jong

Cody Gakpo

Brian Brobbey

Crysencio Summerville

Alineación confirmada de Marruecos

Marruecos buscará controlar el balón ante la “Naranja Mecánica” con un 4-5-1 donde Brahim Díaz será el punto de ataque para tratar de marcar con sus asistencias hacia Ismael Saibari. La joven sensación Ayyoub Bouaddi será el encargado de marcar el ritmo en el conjunto norafricano desde la posición de pivote. Una de las variantes en el ataque serán las llegadas de Acharf Hakimi por la banda derecha.



Yassine Bounou

Achraf Hakimi

Noussair Mazraoui

Issa Diop

Chadi Riad

Ayyoub Bouaddi

Ismael Saibari

Bilal El Khannouss

Neil el Aynaoui

Brahim Díaz

Recuerda que puedes seguir el juego entre Países Bajos y Marruecos a través de TV Azteca. El juego será transmitido mediante Azteca 7, así como en Azteca Deportes, por el sitio web y en la app móvil.

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