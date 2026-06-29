CONFIRMADO: Comentaristas de TV Azteca que narrarán el Países Bajos vs Marruecos del Mundial 2026

El próximo partido transmitido por TV Azteca de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será el duelo entre Países Bajos y Marruecos, correspondiente a los 16vos de final del torneo, que se disputará en el Estadio Monterrey. La transmisión del encuentro entre neerlandeses y africanos será a través de Azteca 7, así como en el sitio web y la app de Azteca Deportes, y los comentaristas que lo narrarán ya están confirmados.

Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos serán los encargados de la narración entre Países Bajos y Marruecos. Martinoli se encargará del relato mientras que García y Campos cargarán con la responsabilidad de analizar las jugadas más importantes del encuentro. La transmisión comenzará a las 6:40 PM, tiempo del centro de México.

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¡El partido que se viene! 🔥🤯



Países Bajos y Marruecos se enfrentarán en el Estadio Monterrey, el combinado europeo llega de ser primero del Grupo F, mientras que ‘Los Leones del Atlas’ clasificaron como segundo del Grupo C 🇳🇱🆚🇲🇦



👇 Países Bajos vs Marruecos

📅 Lunes 29 de… pic.twitter.com/FkKWwB9nxd — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 28, 2026

Así llegan Países Bajos y Marruecos a los 16vos de final

Países Bajos acabó la fase de grupos como Líder del Grupo F. La participación de la “Naranja Mecánica” comenzó con un empate ante Japón a dos goles por bando, pero luego recompuso el camino con triunfos dominantes sobre Suecia y Túnez. Los suecos cayeron por goleada, 5-1, mientras que los tunecinos tuvieron una mejor defensa al solo permitir tres goles.

Por su parte, los marroquíes acabaron segundos del Grupo C, solo por detrás de Brasil. El conjunto norafricano empató uno a uno con los brasileños y consiguieron victorias contrastantes ante Escocia y ante Haití. Los europeos les exigieron más, ya que solo les pudieron ganar con un gol solitario. Ante los haitianos la historia fue distinta, ya que empezaron el partido con desventaja, pero lograron recuperarse para ganar 4-2.

El único antecedente entre ambas naciones en una Copa del Mundo se dio en Estados Unidos 1994. Ambos equipos quedaron en el Grupo F y los neerlandeses se impusieron 2-1 con goles de Dennis Bergkamp y Bryan Roy. Los marroquíes descontaron gracias a Hassan Nader en el Estadio del Tazón de la Naranja.