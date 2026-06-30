Ya es la SEGUNDA vez que eliminan a Alemania un 29 de junio: la maldición que los alcanzó al Mundial 2026

En un partido que le provocaría un infarto a cualquiera, Alemania perdió por penales frente a Paraguay tras el 1-1 en el tiempo regular y la prórroga. El equipo de Julian Nagelsmann no pudo doblegar la defensa del conjunto de Gustavo Alfaro y cayó en la tanda de penaltis, quedando eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en 16avos de final.

Una curiosidad de la eliminación de Alemania en estos cruces de 16avos de final del Mundial es que nuevamente el equipo europeo fue eliminado ante un sudamericano en una Copa del Mundo un 29 de junio. La maldición los alcanzó 40 años después. Increíble pero real, creer o reventar. Eso sí, hubo polémica por un gol anulado a los alemanes por VAR.

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México fue protagonista: La otra ocasión en la que Alemania perdió un 29 de junio

Un 29 de junio, pero de 1986, el Estadio Azteca (hoy Ciudad de México) fue protagonista del partido entre Argentina y Alemania por la Gran Final de la Copa del Mundo que tuvo como máximo héroe a Diego Armando Maradona. En aquella ocasión fue 3-2 a favor de los sudamericanos, con goles de José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga.

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Otra curiosidad es que ese día en México el conjunto alemán había llegado el empate tras estar 0-2 abajo, gracias a que lo empataron Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler. Un 2-2 que parecía una remontada. Pero “El Diego” le dio un pase perfecto a “Burru” para sellar el 3-2 final.

La muralla de Paraguay eliminó a Alemania

Tras 40 años, Alemania perdió otro 29 de junio contra un equipo sudamericano. Esta vez la muralla paraguaya no le permitió ingresar a marcar el gol de la victoria.

En los penales comenzó en ventaja Paraguay, casi se le escapa y en la etapa de muerte súbita Alemania falló y los paraguayos convirtieron el tiro de la victoria. Otra vez, la maldición del día llegó para los alemanes.

¿Cómo había llegado Alemania a los 16avos de Final?

Alemania 2-1 Costa de Marfil

Alemania 7-1 Curazao

Ecuador 2-1 Alemania

|REUTERS

¿Cómo había llegado Paraguay a los 16avos de Final?

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Paraguay 1-0 Turquía

Paraguay 0-0 Australia

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