¡Salen las alineaciones! México y Corea del Sur definen todo en el Mundial 2026
Ya están listas las alineaciones oficiales del México vs Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos equipos salen con lo mejor que tienen para buscar un triunfo clave en la fase de grupos.
Se revelan las alineaciones oficiales del esperado duelo entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Tricolor y el conjunto asiático presentan sus mejores once iniciales en un partido decisivo de la fase de grupos. Conoce cómo salen ambos equipos, las sorpresas en la formación y las decisiones tácticas que podrían marcar el rumbo del encuentro.
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