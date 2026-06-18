¡Salen las alineaciones! México y Corea del Sur definen todo en el Mundial 2026

Se revelan las alineaciones oficiales del esperado duelo entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Tricolor y el conjunto asiático presentan sus mejores once iniciales en un partido decisivo de la fase de grupos. Conoce cómo salen ambos equipos, las sorpresas en la formación y las decisiones tácticas que podrían marcar el rumbo del encuentro.

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