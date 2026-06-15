Ni Ochoa ni Neuer; el portero de Irán tiene dos récords que pondrá a prueba en su debut en el Mundial 2026 ante Nueva Zelanda

El portero de la Selección de Irán, Alireza Beiranvand, se prepara para disputar su tercera Copa Mundial de la FIFA a la que llega con una historia de superación personal y con dos récords mundiales que ni los mejores del mundo tiene y que podría poner a prueba para ayudar a su equipo en el Mundial 2026.

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Portero de Irán cuenta con dos récords mundiales

Alireza Beiranvand tuvo que imponerse a la voluntad de su familia que esperaba que tuviera un trabajo normal para que ayudara económicamente; sin embargo, el guardameta abandonó su ciudad natal, Sarab-e Yas, y trasladarse a Teherán, capital iraní, para seguir sus sueños.

“Quería ir a Teherán a buscar un equipo en el que jugar, pero mi familia necesitaba mi apoyo económico y por eso se oponía”, contó en una entrevista.

El Teherán, Beiranvand realizó trabajos como repartidor de pizzas, barrendero, mesero y hasta lavar autos para subsistir hasta que su perseverancia lo llevó a debutar en Primera División con el club Naft.

🚀 İran milli takım kalecisi Alireza Beiranvand. pic.twitter.com/FWUo3r3II5 — TurkSpor TV (@TurkSporTV) January 17, 2019

Sus buenas actuaciones lo llevaron al gigante Persépolis y este a la Selección de Irán en donde debutó en 2015. También jugó en el futbol europeo con el Royal Amberes de Bélgica y el Boavista de Portugal.

Alireza tiene uno de los despejes de manos más poderosos del mundo e incluso impuso un récord mundial en un partido entre Irán y Corea del Sur cuando mandó el balón a 61 metros de distancia en 2016.

En 2019 también impuso otra marca de despeje, pero esta vez con el pie, al mandar el balón a 78 metros de distancia e imponer una nueva marca mundial. Ambos récords se mantienen vigentes hasta la fecha.

En Copas Mundiales, Alireza Beiranvand es también recordado por detener un penal a Cristiano Ronaldo en el partido que enfrentó a su selección ante Portugal en Rusia 2018.

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