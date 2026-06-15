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Ni Ochoa ni Neuer; el portero de Irán tiene dos récords que pondrá a prueba en su debut en el Mundial 2026 ante Nueva Zelanda

El portero de Irán tiene una peculiar historia y dos récords mundiales que podrá poner a prueba en este Mundial 2026

Iran national team leaves hotel for training session at Caliente Stadium in Tijuana
Iran national team goalkeeper Alireza Beiranvand gestures to fans as he leaves the team hotel for a training session at Caliente Stadium ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Tijuana, Mexico, June 9, 2026. REUTERS/Jorge Duenes|Jorge Duenes/REUTERS

Escrito por: Francisco Fernández

El portero de la Selección de Irán, Alireza Beiranvand, se prepara para disputar su tercera Copa Mundial de la FIFA a la que llega con una historia de superación personal y con dos récords mundiales que ni los mejores del mundo tiene y que podría poner a prueba para ayudar a su equipo en el Mundial 2026.

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Portero de Irán cuenta con dos récords mundiales

Alireza Beiranvand tuvo que imponerse a la voluntad de su familia que esperaba que tuviera un trabajo normal para que ayudara económicamente; sin embargo, el guardameta abandonó su ciudad natal, Sarab-e Yas, y trasladarse a Teherán, capital iraní, para seguir sus sueños.

“Quería ir a Teherán a buscar un equipo en el que jugar, pero mi familia necesitaba mi apoyo económico y por eso se oponía”, contó en una entrevista.

El Teherán, Beiranvand realizó trabajos como repartidor de pizzas, barrendero, mesero y hasta lavar autos para subsistir hasta que su perseverancia lo llevó a debutar en Primera División con el club Naft.

Sus buenas actuaciones lo llevaron al gigante Persépolis y este a la Selección de Irán en donde debutó en 2015. También jugó en el futbol europeo con el Royal Amberes de Bélgica y el Boavista de Portugal.

Alireza tiene uno de los despejes de manos más poderosos del mundo e incluso impuso un récord mundial en un partido entre Irán y Corea del Sur cuando mandó el balón a 61 metros de distancia en 2016.

En 2019 también impuso otra marca de despeje, pero esta vez con el pie, al mandar el balón a 78 metros de distancia e imponer una nueva marca mundial. Ambos récords se mantienen vigentes hasta la fecha.

En Copas Mundiales, Alireza Beiranvand es también recordado por detener un penal a Cristiano Ronaldo en el partido que enfrentó a su selección ante Portugal en Rusia 2018.

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