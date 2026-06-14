Selección de Cabo Verde contactó a su estrella por LinkedIn para convencerlo de jugar el Mundial 2026

El Mundial 2026 marcó el debut de la Selección Nacional de Cabo Verde en Copas Mundiales de la FIFA y se presentó con un empate sin goles ante la poderosa España, un encuentro histórico que su defensa Roberto 'Pico' Lopes estuvo a punto de perderse por no responder a una propuesta laboral que la Federación Caboverdiana de Futbol le hizo a través de la red social Linkedln.

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Cabo Verde convenció a su estrella de jugar en su selección a través de redes sociales

En un intento por reclutar jugadores fuera de sus fronteras, la Federación Caboverdiana contactó a Roberto Lopes, jugador nacido en Irlanda, pero de padre nacido en Cabo Verde, a través de su perfil en Linkedln; sin embargo, el defensa ignoró por completo en mensaje escrito en portugués pensando que se trataba de spam.

Sin embargo, nueve meses volvió a recibir un nuevo mensaje, esta vez en inglés preguntando si había considerado la propuesta y fue entonces que se decidió a traducir el primer mensaje en Google.

"Nueve meses después me volvieron a enviar un mensaje en inglés preguntándome si había pensado en la propuesta, y entonces hice lo que debería haber hecho desde el principio y traduje con Google el mensaje original en el que me preguntaban si estaría interesado en declararme por Cabo Verde", contó Lopes en una entrevista.

El propio Lopes, quien milita en el Shamrock Rovers de la Liga Irlandesa desde 2016, consideró que la propuesta a través de la red social profesional había sido extraña, pero la Federación le explicó que habían tenido problemas para contactar a su club.

"Fue una forma extraña de plantearlo (a ⁠través de LinkedIn); después me explicaron que habían tenido dificultades para ponerse en contacto con mi club, pero cuando vi que la oportunidad estaba ahí la apoyé al 100 por ciento desde el primer momento, y nos pusimos a trabajar para reunir ⁠toda la documentación necesaria", agregó.

Al principio, Lopes, quien ya había representado a la Selección Irlandesa Sub 19, pensó que solo sería para disputar partidos algunos partidos, pero el equipo se calificó a la Copa Africana de Naciones 2019 y se quedaron muy cerca de acceder a Qatar 2022, lo que le hizo creer que el plantel estaba para grandes cosas.

"Sentimos que estábamos a la altura de algunos de los mejores equipos de África, que sin duda podíamos plantarles cara en un buen día. ‌Con el nuevo formato que introdujo la FIFA y más equipos africanos clasificados para el Mundial, tuvimos esa motivación extra que nos llevó a decir: 'Hagamos todo lo posible para clasificarnos y hacer historia'", reveló.

Finalmente, Cabo Verde logró su primera clasificación para una Copa Mundial de la FIFA y Roberto Lopes, ahora con 33 años, estuvo en la cancha enfrentándose a España.

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