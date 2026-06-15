La curiosa razón por la que Uruguay tiene 4 estrellas en su escudo pero ganó 2 Mundiales

La camiseta de la selección de Uruguay tiene cuatro estrellas bordadas sobre su escudo oficial y ha sido un punto de debate todos estos últimos días previos al debut de la Celeste en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El dato genera confusión en el fútbol internacional porque el seleccionado sudamericano solo ganó dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™, en los años 1930 y 1950; sin embargo, se adjudican como estrellas las medallas olímpicas de oro conseguidas anteriormente.

Selección de Uruguay pierde dos estrellas

Esta diferencia numérica reavivó una fuerte polémica reglamentaria a nivel global debido a las normas que impone la federación internacional para los uniformes de los equipos. Además, el debate creció recientemente porque el mismo organismo exigió a la selección de Egipto retirar de su indumentaria las siete estrellas que representan sus títulos en la Copa Africana de Naciones.

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La historia de las dos estrellas "extra" en el escudo de Uruguay

La explicación de esta particularidad se encuentra en los registros históricos de la década de 1920, antes de la creación de los Mundiales modernos. Uruguay obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 1924 y de Ámsterdam 1928, en torneos que contaron con el apoyo directo de la FIFA. El organismo internacional asumió la organización total de esos campeonatos porque el Comité Olímpico Internacional permitió la participación de futbolistas profesionales por primera vez, brindándole así la posibilidad al combinado celeste de portar las estrellas en su escudo oficial.

La Asociación Uruguaya de Fútbol aprovechó estos antecedentes institucionales y presentó informes oficiales en los años 1925 y 1929 ante las autoridades correspondientes para poder tener las cuatro estrellas en sus equipos de competencia. Sin embargo, existe una discusión porque la FIFA registra a Uruguay con dos ediciones de la cita mundialista en su palmarés oficial, pero le permite al conjunto celeste portar cuatro estrellas en la mayor competencia organizada por la entidad.