Allan Corona, finaliza su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, no sin antes dar un enorme mensaje al mundo del deporte

El mexicano Allan Corona cerró su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milan Cortina 2026, en la desgastante prueba de esquí de fondo realizada este viernes en Tesero Cross-Country Skiing Stadium. Con toda su energía, en el turno del oriundo de la Ciudad de México se logró la cuarta participación de un mexicano en este desafío dentro de una justa de este calibre.

Te podría interesar: Sarah Schleper escribe historia al lograr competir en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno

El esquiador de 35 años, recorrió los 10 kilómetros que marca esta prueba que siempre atrae miradas en los Juegos Olímpicos de Invierno, y marcó un tiempo del recorrido de 28:33.9 para terminar en el puesto 105 de 111 competidores.

Esta categoría dentro del esquí, se compite en salidas periódicas por el grupo tan amplio de atletas y la distancia que recorren, por lo cual el ganador y el sugundo y tercer lugar no se conocen por cruzar primero la meta, sino por el menor tiempo de recorrido total de esos 10 kilómetros.

Los ganadores del esquí de fondo en donde partició el mexicano Allan Corona, fueron el noruego Johanes Klaebo con la medalla de oro al cronometrar 20:36.2, seguido del francés Mathis Desloges con 20:41.1 y el también noruego Einar Hedegart con 20:50.2 de tiempo total.

El mexicano Allan Corona, 105 de la prueba, le ganó en tiempos a esquiadores de China Taipei, Libano, Sudáfrica, Arabia Saudita, Israel y Ecuador.

𝑬𝑳 𝑽𝑬𝑹𝑫𝑨𝑫𝑬𝑹𝑶 𝑬𝑺𝑷𝑰́𝑹𝑰𝑻𝑼 𝑶𝑳𝑰́𝑴𝑷𝑰𝑪𝑶 🌿👏



Como suele suceder en las competencias de esquí de fondo, compañerismo y camaradería entre quienes llegan en los últimos lugares.



El mexicano Allan Corona disfrutó el momento.#MilanoCortina2026 l @COM_Mexico pic.twitter.com/4qxlkkGGK7 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 13, 2026

Las imágenes de Allan Corona que le dan la vuelta al mundo

Destacó Allan Corona en el mundo del deporte, porque una vez que cerró sus 10 kilómetros, no se retiró a descansar o apreciar el paisaje, el mexicano aguardó en la meta a esperar a los otros esquiadores y reconocerlos por su esfuerzo.

En esa zona, las imágenes de televisión y fotos, se ven abrazos, risas y emoción entre los atletas que celebraban poder estar en esta justa olímpica, lo que refrendó el verdadero espíritu del deporte.