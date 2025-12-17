Allan Saint-Maximin mostró algo que conmocionó a todos los aficionados del Club América rumbo al Clausura 2026

Allan Saint-Maximin fue un fichaje bomba para el Club América durante el mercado de verano, sin embargo, no se ha podido adaptar de lleno al futbol mexicano. Se espera que, con pretemporada para planificar el Clausura 2026, el francés tenga un mejor torneo donde podría estar acompañado de caras nuevas como, por ejemplo, Miguel Merentiel . Ahora mismo, el jugador se encuentra de vacaciones, pero la mente aún la tiene en Coapa.

Saint-Maximin no deja de entrenar a pesar de estar de vacaciones

En la red social de Instagram, el ex Newcastle realizó una publicación en sus historias donde se lo ve ejercitándose en una cinta de correr. Sin embargo, lo que sorprendió a los aficionados del América es que Saint-Maximin se encontraba haciendo ejercicio a las 3:21 de la mañana. De esta manera, el francés se muestra enfocado en el Clausura 2026, donde buscará borrar la cautelosa imagen que dejó durante el Apertura 2025 .

|Instagram América / @clubamerica

A pesar de no haber tenido los números deseados, Saint-Maximin mostró un compromiso importante con el América desde su llegada. No es la primera vez que el francés es visto entrenando durante las altas horas de la madrugada y esto demuestra que desea seguir subiendo su nivel con las Águilas en la Liga BBVA MX.

Saint-Maximin entrenando a la madrugada|Crédito: @st_maximin / IG

Saint-Maximin no tuvo el torneo que esperaba con América

El delantero de 28 años llegó a México luego de que las Águilas pagaran alrededor de 10 millones de euros por la totalidad de su ficha. Arribó como fichaje estelar, pero sus números en su primer torneo dejaron mucho que desear: 3 goles en 13 partidos del Apertura 2025. Como si fuese poco, Saint-Maximin disputó solamente 6 minutos en los cuartos de final frente a Rayados de Monterrey, serie donde su equipo fue eliminado.

América ya conoce a su primer rival de pretemporada

Con el objetivo de llegar en plena forma al Clausura 2026, la plantilla azulcrema comenzará con su pretemporada este miércoles 17 de diciembre. Los dirigidos por André Jardine ya conocen quién será su primer rival durante la preparación y se trata del Pachuca. El día 30 de diciembre, ambos equipos se enfrentarán a puertas cerradas en el Estadio Ciudad de los Deportes, encuentro que servirá como banco de pruebas.