Si Club América quiere a Miguel Merentiel para el Clausura 2026, deberá pagar esta extrema cifra de dinero

Aunque hubo declaraciones que pusieron en alerta a México, Miguel Merentiel es el jugador que el Club América busca de cara al Clausura 2026. El delantero uruguayo es la gran estrella de Boca Juniors e ilusiona como el posible refuerzo estrella de la Liga BBVA MX para el próximo semestre. No obstante, las Águilas deberían poner mucho dinero para comprarlo.

Hace apenas unos días se conoció que Merentiel es el jugador que quieren que llegue desde Boca Juniors hasta Coapa . Sin embargo, el delantero uruguayo de 29 años está cotizado en un valor muy alto por el ‘Xeneize’. De hecho, la cláusula de rescisión que le pusieron es de 18 millones de dólares, según TyC Sports.

Miguel Merentiel fue la gran figura de Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Más allá de eso, distintos reportes sostienen que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme podría negociar la salida de Merentiel hacia la Liga MX por 10 millones de dólares. Eso sí, sería apenas para comenzar las conversaciones, pues la idea es ganar una cifra aún mayor.

No obstante, no parece nada sencillo que pueda darse la llegada de Merentiel a México y ya hay rumores de que podría ser descartado tanto por el América como por Rayados de Monterrey. Esos más de 210 millones de pesos mexicanos que exige Boca Juniors serían la principal traba para los de Coapa y los regiomontanos.

¡GOOOL DE BOCA! ¡¡MERENTIEL ANOTÓ EL 1-1 ANTE BAYERN MUNICH EN MIAMI!!



Las declaraciones de Miguel Merentiel siembra aún más dudas en América

Algo que complica todavía más la llegada de Merentiel al América es lo mucho que el uruguayo quiere a la afición del ‘Xeneize’. Pues recientemente, en una entrevista con La Nación, expresó: “Boca es mi lugar en el mundo. Me siento muy cómodo y estoy muy feliz, tanto mi familia como yo. Tengo una conexión muy buena con la gente”.

Las estadísticas de Miguel Merentiel en Boca Juniors

Según los datos brindados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los futbolistas, así le ha ido a Miguel Merentiel en Boca Juniors: