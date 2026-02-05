Allan Saint-Maximin le echa más limón a la herida: hizo esto que enfureció a los azulcremas

Allan Saint-Maximin sigue dando de qué hablar tras su salida repentina del América, club en el que solo estuvo un semestre, luego de llegar para al Apertura 2025 como refuerzo bomba . Ahora, le echa más limón a la herida con una acción que enfureció a los aficionados azulcremas.

El extremo derecho vio sus primeros minutos con el Lens en un partido de Octavos de Final de la Copa de Francia , en la que su equipo salió victorioso por marcador de 4-2. El ex del América ingresó al minuto 62 y fue bien recibido por la afición, fotografía que horas después reposteó en sus redes sociales.

El francés fue ovacionado por la afición del Lens, foto que reposteó en sus redes sociales.|@rclens

Este acto no fue el único que hizo estallar a los azulcremas, pues los aficionados también le cuestionaron su accionar dentro del terreno de juego, ya que hubo comentarios en la red social de X en la que destacaron su funcionamiento con el conjunto francés, mientras que en México “solo trotaba”.

TE PUEDE INTERESAR:



Las múltiples versiones de la salida de Saint-Maximin

Saint-Maximin solicitó terminar contrato con el Club América, pese a que solo tenía un torneo en México y le costó 12 millones de dólares al equipo. Debido a lo anterior, surgieron demasiados rumores sobre la posible razón de su salida y la primera de ellas fue el caso de discriminación que supuestamente recibió su familia.

No obstante, conforme pasaron los días se revelaron más detalles de ello, como los privilegios del que gozaba y que en el grupo no cayeron nada bien, como viajar en primera clase y durante las concentraciones siempre hospedarse en una suite. Aunado a ello, la poca convivencia con sus compañeros y la nula disposición de aprender el idioma, según el periodista David Medrano Félix.

Mientras que, en los últimos días, Medio Tiempo reveló que una de las causas fue el conflicto que el francés tenía con André Jardine, quien siempre lo regañaba por su mala alimentación, que consistía en pizzas y tacos. Las últimas 2 versiones crecieron cuando al día siguiente de que se anunció su salida, el Lens confirmó al extremo como su nuevo refuerzo, lo que da a entender que las negociaciones tenían semanas.