James Rodríguez se ofreció a un equipo grande de la Liga BBVA MX y esta fue su respuesta

James Rodríguez aún sigue sin equipo luego de haber terminado su contrato con Club León el día 31 de diciembre de 2025. A pocos meses de que comience la Copa Mundial de la FIFA , el mediocentro ofensivo colombiano inició una búsqueda desesperada por encontrar nuevo equipo y todo parece indicar que su deseo es continuar en la Liga BBVA MX: se ofreció a un club muy importante de la liga.

Distintos reportes mencionan que los agentes de James Rodríguez tocaron la puerta del Club América para ofrecer al futbolista, aprovechando que el equipo sufrió las bajas recientes de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo . Incluso se dio a conocer que el representante del colombiano tuvo una reunión casual en el sur de Ciudad de México con la directiva de las Águilas.

James Rodríguez fue ofrecido al América|Crédito: MexSport

La oferta de James Rodríguez hacia el Club América

Según reportes, el futbolista con pasado en Real Madrid le ofreció al América firmar un contrato solamente por 6 meses, es decir, hasta que finalice el Mundial 2026, con opción a renovar por 6 meses más. Sin embargo, esto no es todo, ya que también bajó sus pretensiones salariales a 3.5 millones de dólares al año. Cabe destacar que James Rodríguez recibía 5 millones de dólares anuales jugando para la Fiera.

TE PUEDE INTERESAR:



La respuesta del América

Tras conocer la propuesta del colombiano, la directiva de las Águilas habría pedido unos días para decidir si continuar con las negociaciones o si prescindir del ofrecimiento. En estos momentos, la institución está centrada en las salidas de Saint-Maximin y Fidalgo, y posteriormente, comenzarán a pensar en posibles reemplazos.

James Rodríguez|Crédito: MexSport

América ya tiene cubierta la posición

El conjunto azulcrema deberá analizar detenidamente si fichar a James Rodríguez, ya que tiene prácticamente amarrada la contratación de Raphael Veiga. El futbolista brasileño de Palmeiras se desempeña como mediocampista ofensivo, misma posición en la que jugaría el colombiano en caso de llegar a Coapa.

Esto significaría tener a dos futbolistas de gran calibre compitiendo por un mismo lugar, generando una lucha de egos que el América debería evitar en este momento delicado del equipo. No obstante, la plantilla quedó debilitada con las recientes salidas, por lo que podría ser una opción a tener en cuenta para los azulcremas.

