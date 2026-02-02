OFICIAL: América anuncia su primera BAJA para el Clásico Nacional ante Chivas

El Club América atraviesa días de turbulencias tras las inesperadas salidas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo . Si bien es cierto que el equipo femenil vive un pasar más tranquilo, Ángel Villacampa, entrenador de las Águilas, reveló que ya tiene a su primera baja confirmada para el Clásico Nacional que se jugará en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la categoría.

A pesar de que este partido se llevará a cabo el día domingo 22 de febrero, Villacampa pudo confirmar que no contará con Isa Haas para este importante duelo. Cabe recordar que la defensora brasileña sufrió una fractura de nariz durante la Jornada 2 del torneo , donde el América se enfrento a Xolas de Tijuana. Esta lesión no le permitió sumar minutos hasta el momento y tendrá aún más tiempo de recuperación.

Isa Haas no estará presente en el Clásico Nacional|Crédito: @AmericaFemenil / X

“La verdad que los plazos que tenemos con ella yo lo dudo, porque aquí entre semana vamos a jugar cuatro partidos prácticamente, en condiciones normales en tres semanas quizá da más tiempo a una jugadora de recuperarse, aquí no creo que llegue para la última fecha del 22 de febrero”, fue lo que adelantó Villacampa, generando incertidumbre por el regreso de Haas.

Los partidos que se perderá Isa Haas con América Femenil

La futbolista brasileña de 25 años se perderá algunos de los duelos más importantes del América en el Clausura 2026. No estará presente en el duelo frente a Juárez de la Jornada 7, pero sobre todo, será una ausencia de peso para los choques frente a Cruz Azul y Rayadas de Monterrey de la Jornada 8 y 9 respectivamente. Además, tampoco estará presente en el ya mencionado Clásico Nacional frente a las Chivas en la Jornada 10.

De confirmarse el pronóstico realizado por Villacampa, Isa Haas podría estar disponible para regresar al terreno de juego en la Jornada 11, cuando las Águilas del América se enfrentarán a Club León en condición de local.

Isa Haas se perderá, por lo menos, cuatro partidos de Liga BBVA MX femenil|Crédito: Isa Haas / IG

Pese a la ausencia de la defensora, América ha sabido ser uno de los mejores equipos del torneo. Actualmente son líderes con 16 unidades, mismos puntos que Chivas. En la Jornada 4, el conjunto americanista logró derrotar a Pumas por una goleada 5-1, remarcando su título de candidato a quedarse con el Clausura 2026 Femenil.

