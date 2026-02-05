Aficionados de Club América enfurecen al ver cómo jugó Allan Saint-Maximin en su nuevo equipo

Así como el Racing Club de Lens envió un contundente mensaje sobre Allan Saint-Maximin , este miércoles 4 de febrero el delantero de 28 años tuvo su debut en el partido frente al Troyes por la Copa de Francia y los aficionados del Club América enfurecieron al ver cómo jugó el francés en su nuevo equipo, haciendo cosas que no conseguía lograr en las Águilas.

Resulta que los aficionados del Club América se enfurecieron con Saint-Maximin –cuyo precio de mercado cayó– por haber salido de la institución y haber fichado tan rápido por otro equipo de Francia a pesar de haber alegado que se iba por situaciones personales. Además, tuvo un gran desempeño, mientras en las Águilas no había promediado grandes actuaciones.

Así jugó Allan Saint-Maximin en su debut en Racing Club de Lens

De acuerdo a las estadísticas de SofaScore, Allan Saint-Maximin tuvo 2 tiros totales, 1 a puerta, completó un regate, recibió una falta, tuvo una carrera progresiva, creó 2 ocasiones claras, dio 2 pases clave y únicamente falló un pase. Por todo eso, el francés recibió una calificación de 7.0 tras los 28 minutos de juego que disputó en la Copa de Francia.

TE PUEDE INTERESAR:



“El hijo de perra puso 2 para gol y tiro a puerta, acá trotaba el puñetas”, expresó un fanático en X (ex Twitter). “Llego y a las 72 horas ya está jugando, acá en México llegan y los tratan como princesas que exámenes médicos que asuntos pendientes que adaptación y salen a la cancha 2 semanas después”, agregó otro aficionado en las redes.

El hijo de perra puso 2 para gol y tiro a puerta, aca trotaba el puñetas pic.twitter.com/y9k6zwRvQj — Baños perdón Ramírez era el verdadero culpable (@MisterAguila8) February 5, 2026

Las estadísticas de Allan Saint-Maximin en Club América

El francés de 28 años estuvo apenas algunos meses jugando para las Águilas y su salida dejó dudas y enojos en los aficionados del conjunto de Coapa. De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Allan Saint-Maximin en Club América fueron los siguientes:

Partidos disputados: 16

Encuentros jugados como titular: 9

Veces que completó los 90’: 3 encuentros oficiales

Minutos en el campo de juego: 805

Goles convertidos: 3

Asistencias aportadas: 2

Tarjetas recibidas: 3 amarillas y 0 rojas.