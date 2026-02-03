OFICIAL: Delantero de Rayados de Monterrey es nuevo refuerzo de un club de Europa

Mientras que Rayados de Monterrey se ha destacado por fichar a un jugador que hoy sería la figura de México , recientemente también se confirmó oficialmente que un delantero de “la Pandilla” pasará a jugar en un equipo de Europa, siendo el refuerzo de un club que ya supo contar con futbolistas mexicanos a lo largo de los últimos años.

Resulta que mientras Rayados ha conseguido fichar a un delantero top desde otro equipo de la Liga BBVA MX , en las últimas horas ha dado a préstamo a uno de los jóvenes más talentosos de sus Fuerzas Básicas. Es que Francisco Aldahir Valenzuela se convirtió en nuevo refuerzo del Dundee FC de Escocia.

|Crédito: Especiales ‘X’ - @yeudielpacheco y @EdsonGVC.

De esta manera, el canterano del CF Monterrey llega en condición de préstamo, a través de una cesión, al conjunto escocés hasta el verano del 2026 (30 de junio). Sin dudas puede ser una plataforma de crecimiento para el joven y también le servirá a Rayados para que uno de sus jóvenes más talentosos tenga rodaje en un equipo con exigencias altas.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe destacar que Valenzuela, delantero de 18 años, estuvo por dos semanas a prueba en el Dundee escocés hasta que se confirmó su permanencia y su traspaso en condición de cedido al futbol de Europa. Así el club de Escocia volvió a sus raíces mexicanas con un nuevo jugador, esta vez de la Pandilla.

|Instagram @rayados

Futbolistas mexicanos que jugaron en el Dundee FC

Antonio Portales (defensa que llegó desde el CF Atlante)

Diego Pineda (delantero centro que llegó desde el Correcaminos de la UAT)

César Garza (centrocampista que llegó desde los Rayados de Monterrey)

Víctor “Chespi” López (delantero que llegó desde el Querétaro FC)

Francisco Aldahir Valenzuela (delantero centro que llegó desde los Rayados de Monterrey)

Los números de Aldahir Valenzuela en Rayados de Monterrey

Con apenas 18 años, Valenzuela ha jugado sobre todo en el equipo Sub-21 del CF Monterrey. De todos modos, ya ha tenido su debut como futbolista profesional. De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de futbolistas, los números de Aldahir Valenzuela en Rayados de Monterrey son los siguientes: