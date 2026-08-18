Allan Saint-Maximin, ex América, es tratado como un rey tras su debut en la MLS

Allan Saint-Maximin tiene nuevo equipo y ya comenzó una nueva etapa en su carrera después de dejar atrás su paso por el Club América del futbol mexicano. El francés ya tuvo sus primeros minutos con Charlotte FC y el club decidió darle una bienvenida muy particular, con un recibimiento que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

El exjugador del América fue presentado prácticamente como un rey. Charlotte FC preparó un trono y una corona para celebrar su partido tras ser el mejor jugador, una forma especial de recibir a uno de sus principales refuerzos para la temporada. En la cancha tuvo participación en el triunfo 3-1 frente a Columbus Crew.

Saint-Maximin ya debutó con Charlotte FC

El equipo de Charlotte comenzó el partido con mucha intensidad y apenas habían transcurrido 29 segundos cuando Brandt Bronico abrió el marcador. Liel Abada amplió la ventaja desde el punto penal antes de que Chase Adams descontara para Columbus antes del descanso.

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En la segunda mitad apareció Saint-Maximin. El francés participó en la acción que terminó con el tercer gol de Charlotte, en una jugada en la que intervino con un pase que atravesó la defensa rival antes de la definición de Rodolfo Aloko.

|Crédito: MEXSPORT

Aunque todavía está comenzando su aventura en la MLS, el delantero ya recibió un reconocimiento especial por parte de su nuevo club. La imagen con la corona y el trono reflejó la expectativa que existe alrededor de su incorporación.

El paso de Saint-Maximin por América

La etapa del francés con América fue mucho más corta de lo esperado. El conjunto azulcrema lo contrató en agosto de 2025 procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita por una cifra que rondó los 10-12 millones de dólares, mientras que su salario se acercaba a los 4 millones anuales.

Saint-Maximin disputó cerca de 15 partidos oficiales y marcó 3 goles antes de abandonar el club a finales de enero de 2026. Su salida fue por dificultades de adaptación y una denuncia pública por un episodio de racismo contra sus hijos.

Posteriormente tuvo un breve paso por el Lens de Francia y ahora busca recuperar estabilidad en Estados Unidos. Su debut con Charlotte FC comenzó de buena manera y, por lo pronto, el francés ya fue recibido como una auténtica figura.

