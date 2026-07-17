Decepcionó al América, hoy tendrá revancha para enfrentar a uno de sus máximos rivales

Una de las últimas grandes apuestas que el Club América tuvo en cuanto a mercado de fichajes se refiere fue Allan Saint-Maximin, jugador francés que arribó después de una gran temporada en el Fenerbahce pero que, sin embargo, tenía experiencia en la Premier League con el Newcastle.

Colectivamente, al América no le alcanza

El América pagó una buena cantidad de dinero por él; sin embargo, la realidad es que el jugador quedó a deber respecto a las expectativas que generó. Ahora, se sabe que Allan volverá para enfrentar a uno de los rivales más odiados por la afición azulcrema: Los Pumas.

Allan Saint-Maximin, ¿de decepcionar en América a enfrentar a Pumas?

Fue en los últimos días cuando se confirmó que, tras su paso por el Lens de Francia, se confirmó la llegada de Allan Saint-Maximin al futbol de la MLS, más precisamente al Charlotte FC, equipo de la Conferencia Este que se encuentra entre los primeros seis lugares de la tabla general.

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Con ello, se espera que el atacante de 29 años de edad dispute la parte final de la temporada regular de la MLS, así como el inicio de la Leagues Cup, torneo en el que su nuevo equipo se verá las caras precisamente ante los Pumas, uno de los rivales más grandes de su antiguo club, el América.

Así, el calendario de la Leagues Cup establece que el Charlotte, nuevo equipo del delantero francés, se enfrentará a los Pumas de la UNAM el 4 de agosto a las 18:00 horas, tiempo centro de México. Posteriormente, el cuadro de la MLS se medirá a Atlas y Pachuca el 7 y 11 del mismo mes.

¿Qué números dejó Allan Saint-Maximin en América?

Allan Saint-Maximin llegó al América procedente del futbol de Turquía en agosto del 2025, aunque permaneció en la institución únicamente seis meses antes de salir al Lens de Francia. En esta cantidad de tiempo, el atacante registró tres anotaciones y dos pases a gol en 16 duelos disputados.