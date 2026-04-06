Despreció al América, lo dejó tirado para irse a Europa… y hoy es borrado por su club

Hace no mucho, su nombre ilusionaba en Coapa. Allan Saint-Maximin llegaba al América con etiqueta de figura, con cartel europeo y con la idea de marcar diferencia en la Liga MX. No era un fichaje cualquiera, sino una apuesta fuerte en la que el América invirtió mucho dinero e ilusiones.

Pero nunca terminó de encajar y de ser esa figura que esperaba la afición azulcrema.

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Una historia que no terminó como se esperaba

Su inicio no fue malo. Hubo momentos en los que dejó ver su calidad, su desequilibrio, esa capacidad para cambiar un partido en una jugada.

Pero nunca terminó de adaptarse al futbol mexicano, y con el paso de los meses, su presencia fue perdiendo peso. No logró convertirse en ese jugador determinante que el equipo necesitaba y la sensación fue clara: lo que prometía, no se estaba cumpliendo.

A eso se sumaron situaciones fuera de la cancha que terminaron por inclinar la balanza.

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Una salida marcada por lo personal

El francés no logró adaptarse del todo a México. Y en medio de ese proceso, vivió un episodio complicado relacionado con un caso de racismo que afectó directamente a su familia.

Y con ese pretexto, la decisión del jugador fue tajante: rescindir contrato y regresar a Europa antes de lo previsto.

Saint-Maximin perdió un 75 por ciento de su valor|Crédito: MEXSPORT

América perdió a un fichaje importante… pero también evitó sostener una situación que ya no tenía vuelta.

Y fue así como llegó al Lens, en Francia, con el objetivo de reencontrarse con su mjor versión. Pero la realidad ha sido distinta.

Desde su llegada, apenas ha sumado minutos. Ha sido titular en contadas ocasiones y su aporte en goles es mínimo. Lejos de recuperar protagonismo, hoy tiene un rol secundario.

Definitivamente, no es el escenario que imaginaba cuando decidió salir. Y a sus 29 años, no le queda tanto tiempo para consolidarse como una verdadera figura.