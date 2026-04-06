Esto le queda al Club América en el calendario de abril y qué necesita para jugar la Liguilla del Clausura 2026

Tras empatar 1-1 con Santos Laguna, el Club América ve con buenos ojos un posible refuerzo de ese equipo y también sabe que las cosas se le pueden poner muy complicadas en el tramo final de la Fase Regular del Clausura 2026, sobre todo pensando en lo que será el calendario de las últimas jornadas de este torneo de la Liga BBVA MX.

Así como el calendario de abril del América ya era complejo, ahora es aún más difícil tras el empate contra el equipo con menos puntos en la tabla de posiciones del torneo. Pues la próxima fecha es el Clásico Joven ante Cruz Azul y luego recibe a Toluca, el bicampeón del futbol mexicano. Cierra el Clausura 2026 ante León en Guanajuato y ante Atlas en la CDMX.

América vs Santos Laguna, Jornada 13 del Clausura 2026|Liga BBVA MX

El complejo calendario del Club América en el Clausura 2026 en abril

Jornada 14: Club América vs. Cruz Azul (2º) - sábado 11 de abril a las 21:00

- sábado 11 de abril a las 21:00 Jornada 15: Club América vs. Toluca (3º) - sábado 18 de abril a las 21:00

- sábado 18 de abril a las 21:00 Jornada 16: León (10º) vs. Club América - martes 21 de abril a las 21:06

- martes 21 de abril a las 21:06 Jornada 17: Club América vs. Atlas (7º) - sábado 25 de abril a las 21:00

TE PUEDE INTERESAR:



El regreso al Estadio Banorte podría potenciar al Club América

Quizás la única buena noticia que tiene el América es que 3 de las últimas 4 jornadas las disputará como local, y precisamente en el Estadio Azteca (ahora Banorte), en su regreso al “Coloso de Santa Úrsula”. Eso sí, de no tener buenos resultados y no conseguir clasificar a la Liguilla, lo que se esperaba que sea una fiesta, se transformaría en una verdadera pesadilla.

Estadio Ciudad de México |Mexsport

La Concachampions en medio de la definición del Clausura 2026

Los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup y una eventual semifinal se darían en medio de la definición de si América clasifica (o no) a la Liguilla del Clausura 2026. Pues las Águilas visitan a Nashville en Estados Unidos el este martes 7 de abril y luego los reciben en la CDMX el 14 de abril. El 28 sería una eventual semifinal, si avanzan.

¿Qué necesita América para jugar la Liguilla?

Hoy América ocupa el 6º lugar en la tabla de posiciones del Clausura 2026, con 18 puntos. Los primeros 5 (Chivas, Cruz Azul, Toluca, Pachuca y Pumas) tienen su lugar casi asegurado en la Liguilla. Las Águilas y Atlas tienen 18 puntos; Tigres, 17; Necaxa y León, 16; Tijuana y Juárez, 15; San Luis y Monterrey, 14; Puebla, 13.

Desde América hasta Puebla son 10 equipos que pelean por quedarse con los últimos 3 lugares que se clasifican a la Liguilla. Teniendo en cuenta que 23 o 24 puntos suelen asegurar un 8º lugar, a las Águilas les alcanzaría con ganarle a León y a Atlas.

