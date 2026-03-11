Chivas 0-0 América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Clásico Nacional de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online
Este martes 10 de marzo del 2026, se va a disputar el Clásico Nacional, Chivas vs América Femenil. Encuentro que fue pospuesto por cuestiones de seguridad en Jalisco. El encuentro se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akron.
Así llegan Chivas y América
Chivas llega al clásico ubicada en el tercer lugar de la tabla con 22 puntos conseguidos luego de siete victorias, un empate y una derrota. Tiene 17 goles a favor y cinco en contra.
Mientras que, América llega en el quinto lugar de la tabla con 21 puntos conseguidos y siendo uno de los equipos invictos en el torneo con seis victorias y tres empates.
Alineaciones Chivas vs América
Alineación de Chivas
Portera: Blanca Félix
Defensas: Godínez, Ferral y López
Mediocampistas: Montero, Jaramillo, Franco, González
Delanteras: Valenzuela, Casarez y Cervantes
Alineación del América
Portera: Sandra Paños
Defensas: Chidinma Okeke, Rodríguez y Ramos
Mediocampistas: García, Guerrero, Nancy Antonio, Salvidar y Jana Gutiérrez
Delanteras: Geyse da Silva y Giana Riley