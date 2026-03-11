¡ÚLTIMA HORA! América emite COMUNICADO OFICIAL sobre la lesión de Malagón

El arquero de las Águilas del América, Luis Ángel Malagón sufrió una lesión HOY 10 DE MARZO en el partido ante Philadelphia Union en Concachampions, que podría ser de gravedad por la forma tan inusual como ocurrió, y también porque el jugador no pudo salir por su propio pie. Se especula que puede ser el tendón de Aquiles de la pierna izquierda o el tobillo, pero ante la falta de certeza, América ha lanzado un comunicado OFICIAL.

En las diferentes transmisiones, se especuló sobre algo también muscular y la sospecha de que es algo serio ronda en la mente del club América, de los aficionados y por supuesto en el cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

Será posiblemente el miércoles cuando resultados médicos informen oportunamente de qué se trata la lesión de Malagón y exactamente el procedimiento, así como tiempo de recuperación del arquero, quien podría peligrar su asistencia a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro arquero será sometido en Mexico a los estudios necesarios para determinar su situación médica.



— Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro arquero será sometido en Mexico a los estudios necesarios para determinar su situación médica. El resultado conducente será debidamente informado en su oportunidad".

Así el América pide calma y cuidado sobre la información al respecto de la lesión, acotando que en su momento se darán los detalles de esa lesión.

