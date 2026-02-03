¿Olvida al América? Las primeras palabras de Fidalgo con el Real Betis: “Por fin aquí, estoy muy contento”

Este martes el mediocampista Álvaro Fidalgo llegó a tierras españolas, específicamente Sevilla, para integrarse oficialmente al conjunto del Real Betis, equipo que lo fichó tras su exitoso paso por el equipo del América de la Liga BBVA MX.

El ‘Maguito’ fue recibido por un grupo de aficionados verdiblancos y periodistas, y sus primeras palabras reflejaron la emoción del momento: “Muy contento, muy feliz, la verdad muy agradecido por la bienvenida. Con muchas ganas de jugar futbol, con muchas ganas de debutar”, expresó ante los medios.

Al ser cuestionado sobre sus ganas de vestir la camiseta del Betis, Fidalgo fue contundente: “Sí, desde que lo supe por primera vez estuve ya con ello, nada por el proyecto, por el club, por la afición, la verdad me siento inmejorable y estoy muy feliz”. Sus palabras reflejan el compromiso con el proyecto del conjunto sevillano, que busca consolidarse como protagonista en España y en competiciones europeas.

¿En qué posición se encuentra el Real Betis en LaLiga?

El Real Betis vive un gran momento en la temporada 2025/26: actualmente ocupa la quinta posición de LaLiga con 35 puntos en 22 jornadas, y además aseguró su pase directo a los octavos de final de la Europa League tras vencer al Feyenoord y espera rival. Su calendario inmediato en liga incluye duelos de alto riesgo ante Atlético de Madrid, donde podría haber un encuentro con el mexicano Obed Vargas, nuevo refuerzo del equipo colchonero, Mallorca y Sevilla.

¿Quiénes son las figuras del Real Betis?

Isco Alarcón

Capitán del equipo y líder en el mediocampo.

Su experiencia y calidad técnica lo convierten en el motor creativo del Betis.

Ha sido determinante en partidos de LaLiga y Europa League, aportando visión de juego y liderazgo.

Cucho Hernández

Máximo goleador del Betis en la temporada 2025/26 con 10 tantos en todas las competiciones.

en la temporada 2025/26 con 10 tantos en todas las competiciones. Su capacidad para moverse entre líneas y definir en el área lo han consolidado como la referencia ofensiva.

En LaLiga suma 8 goles, siendo pieza clave para mantener al equipo en la parte alta de la tabla.

Héctor Bellerín

Capitán alterno y referente defensivo.

Su velocidad y experiencia en el lateral derecho aportan equilibrio entre defensa y ataque.

Además, es uno de los jugadores más queridos por la afición verdiblanca.

Antony dos Santos

Destacado en la Europa League, donde suma 4 goles.

, donde suma 4 goles. Su explosividad y desequilibrio por las bandas han sido fundamentales en la competencia continental.

Rodrigo Riquelme