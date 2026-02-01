David Medrano revela las VERDADERAS razones por las que se fue Allan Saint-Maximin del América

Llegó como una súper estrella al futbol mexicano y sale por la puerta de atrás. el delantero francés Allan Saint-Maximin no logró consolidarse en el América y terminó su vínculo con el club antes del cierre de registros. Según el periodista David Medrano, el francés se marchó por falta de adaptación y problemas de integración con el plantel, pese a sus condiciones técnicas.

Se encienden los ánimos en Puebla vs Toluca: empujones y jalones | Puebla vs Toluca | J4 | CL 2026

El América sorprendió en agosto de 2025 al anunciar la llegada de Allan Saint-Maximin como refuerzo estelar para el Apertura 2025. Su fichaje generó expectativa por la calidad que había mostrado en Europa, especialmente en la Premier League con el Newcastle. Sin embargo, apenas seis meses después, el atacante dejó de ser parte del conjunto de las Águilas.

TE PUEDE INTERESAR:



De acuerdo con David Medrano, la razón principal fue simple: “no funcionó”. El francés nunca logró adaptarse al entorno del club ni a la dinámica de la Liga BBVA MX. A pesar de sus aptitudes como futbolista, su problema radicó en la falta de trabajo en equipo y en la dificultad para integrarse con sus compañeros.

¿Cuáles fueron las diferencias entre Saint-Maximin y los jugadores del América?

Saint-Maximin no aprendió español ni se esforzó por hacerlo, lo que complicó su comunicación dentro del vestidor. Además, llegó tarde a la pretemporada, lo que generó molestia en la directiva y en el cuerpo técnico. Las condiciones de su contrato también marcaron distancia con el resto del plantel: debía viajar en clase business o primera junto a los directivos, hospedarse en suites y percibía un salario muy superior al de varios de sus compañeros.

Estas diferencias provocaron cierto alejamiento y celos dentro del grupo, lo que terminó por afectar la convivencia. Ante este panorama, tanto el jugador como la directiva decidieron poner fin al contrato de manera anticipada, justo antes del cierre de registros de la Liga BBVA MX.

@lasdemedrano POR QUÉ SE VAN? 🔥CHIVAS BIEN y de BUENAS 🚨PRIMERA EXPULSIÓN para GIGNAC 🔴 |DAVID MEDRANO NOTICIAS ♬ sonido original - David Medrano | DEPORTES

¿Cuáles fueron los números de Saint-Maximin con el América?

En el plano deportivo, Saint-Maximin tampoco logró brillar como se esperaba. Durante su paso por el América, disputó 16 partidos y anotó apenas 2 goles y 2 asistencias, cifras muy por debajo de lo que se esperaba de un refuerzo de su calibre, también fue amonestado en 3 ocasiones. Su falta de continuidad y adaptación al estilo de juego de André Jardine limitaron su impacto en el equipo.

