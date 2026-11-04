OFICIAL: El futbolista mexicano que es baja para la Champions League

Este martes 3 de noviembre del 2026, el conjunto de Betis confirmó en sus redes sociales que el futbolista mexicano Álvaro Fidalgo será baja para el encuentro ante Borussia Dortmund de este miércoles 4 de noviembre del 2026.

En un principio se encontraba convocado para poder hacer el viaje con todo el equipo, pero el club confirmó después que no pudo viajar a Alemania por un proceso vírico.

Finalmente Fidalgo no viaja a Dortmund para el partido de Champions League debido a un proceso vírico. — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 3, 2026

La recomendación médica del club fue que el jugador no hiciera el viaje al no estar en las mejores condiciones, motivo por lo que no tendría minutos y su recuperación no sería la misma a quedarse en casa.

El club no informó si en el lugar de Fidalgo, Manuel Pellegrini iba a conovocar a otro futbolista, por lo que se espera que disputen el encuentro con solo 23 jugadores.

Los minutos de Álvaro Fidalgo con el Betis

Álvaro Fidalgo solo ha tenido minutos en un encuentro de 3 posibles hasta el momento en la Champions League. Entró de cambio ante el Lille para disputar 29 minutos.

Su poca participación se mantiene en LaLiga, competición en la que solo ha tenido minutos en 4 juegos y en 7 se ha quedado en la banca. Ha sido utilizado de cambio para solo disputar un total de 66 minutos en el campo.

Manuel Pellegrini, no le ha dado tantos minutos a Fidalgo y puede ser por una competencia interna y que el futbolista mexicano no se encuentre pasando por su mejor nivel.

Ahora con su ausencia por enfermedad, se espera que pueda seguir siendo tomado en cuenta por el entrenador.

