¿Se va? ESTRELLA europea del América solicita su regreso al Viejo Continente

El momento que todo el americanismo temía finalmente ha llegado, Álvaro Fidalgo, pieza clave y auténtico motor del mediocampo azulcrema, ha decidido hablar sobre su futuro y dejar clara su postura. Con el mercado europeo próximo a abrirse, el mediocampista asturiano pidió a la directiva que, si llega una oferta relevante desde el Viejo Continente, le permitan concretar su salida del equipo.

¿Cuál es el valor de mercado de Álvaro Fidalgo?

Fidalgo tiene contrato vigente con lel conjunto del América hasta mediados de 2026. Sin embargo, después de esa fecha podría marcharse libre, lo que obliga al club a analizar seriamente la posibilidad de venderlo en este mercado invernal para obtener un beneficio económico. Según el portal especializado Transfermarkt, el mediocampista español posee un valor de mercado cercano a los 9 millones de euros, mientras que su cláusula de rescisión está fijada en 15 millones, aunque se sabe que la cifra podría ser negociable.

La situación genera un dilema para la directiva del equipo de Coapa. Por un lado, Fidalgo es pieza clave en el esquema del América y su salida dejaría un vacío difícil de llenar. Por otro, mantenerlo sin asegurar una renovación podría significar perderlo gratis en 2026, un escenario que el club no puede permitirse.

¿Selección Mexicana o jugar en Europa?

Además, el futuro del jugador está ligado a un tema de Selección Mexicana. En febrero de 2026, Fidalgo cumplirá cinco años de residencia en México, requisito indispensable para ser elegible al conjunto de Javier Aguirre. Si decide emigrar a Europa en este mercado, podría perder la oportunidad de ser convocado y disputar el Mundial 2026, un sueño que ha manifestado en diversas entrevistas.

La noticia ha generado preocupación entre la afición americanista, que ve en Fidalgo no solo a un futbolista de calidad, sino a un líder dentro y fuera de la cancha. Su visión de juego, capacidad para distribuir el balón y compromiso con el equipo lo han convertido en uno de los jugadores más queridos por la hinchada.

En las próximas semanas, la directiva encabezada por Santiago Baños deberá tomar una decisión estratégica: negociar su salida y capitalizar el interés europeo, o apostar por retenerlo con la esperanza de que renueve y se mantenga como referente del mediocampo.

