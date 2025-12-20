Noticias del América HOY Sábado 20 de diciembre 2025: Miguel Borja, Marcelo Flores, Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y más de ÚLTIMA HORA

La pretemporada ha arrancado para el conjunto del América rumbo al Torneo Clausura 2026 marcada por ausencias, rumores de fichajes y la posible salida de uno de sus jugadores más importantes.

Le ganan fichaje al América de delante colombiano

El mercado de fichajes sigue moviéndose alrededor del América, aunque algunos nombres han tomado otros caminos. Miguel Borja, delantero colombiano de 32 años que militaba en River Plate, finalmente se decantó por Cruz Azul, según información de varios medios. Tras varios días de negociaciones y una propuesta de Boca Juniors, Borja eligió llegar a México para vestir la camiseta celeste en el Clausura 2026. Su nombre había sonado en el Nido, pero la historia terminó con un desenlace favorable para la Máquina Cementera.

Marcelo Flores en la mira del Águila

Otro jugador que aparece en el radar de las Águilas es Marcelo Flores. El extremo mexicano, actualmente en Tigres, ha sido vinculado con América en las últimas horas. Sin embargo, versiones señalan que su entorno también lo habría ofrecido a Pumas, incluso con una reducción de salario.

Álvaro Fidalgo podría salir en el mercado de invierno rumbo a Europa

El suspenso mayor en las fila de Coapa lo protagoniza el mediocampista de origen español Álvaro Fidalgo. El ex del Real Madrid, apunta a cumplir su objetivo de regresar al futbol europeo. De acuerdo con Transfermarkt, Fidalgo tiene contrato con América hasta mediados de 2026, pero esta ventana invernal representa la última oportunidad para que el club obtenga una ganancia económica por su salida. La directiva analiza seriamente darle salida, consciente de que su partida dejaría un hueco importante en el mediocampo.

Allan Saint-Maximin viaja a Francia

Otra baja para el América es la de Allan Saint-Maximin. El delantero francés recibió un permiso especial de la directiva azulcrema para viajar a su natal Francia debido a una emergencia familiar. El atacante acudirá al funeral de un familiar cercano y se reincorporará a los entrenamientos el próximo sábado.

Lichnovsky y Víctor Dávila saldrían del América

Dos futbolistas que podrían abandonar al América en el corto plazo son Igor Lichnovsky y Víctor Dávila, quienes no han logrado acumular demasiados minutos dentro del terreno de juego. La afición azulcrema ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de verlos fuera del plantel, aunque hasta ahora no existen ofertas concretas por ninguno de los dos.

En caso de concretarse sus salidas, la directiva tendría la posibilidad de liberar plazas de extranjeros, lo que abriría la puerta para incorporar nuevos refuerzos que aporten frescura y un estilo distinto al equipo de Coapa.

