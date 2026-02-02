Concachampions 2026: ¿Cuándo juegan los equipos mexicanos en la Concacaf Champions League?

Comienza la competencia más importante de clubes de la Concacaf, la Copa de Campeones de Concacaf con la presencia en esta etapa de cinco equipos de la Liga BBVA MX.

Los duelos de 16vos de final ya están definidos y prometen emociones desde el primer minuto, con partidos de ida y vuelta que pondrán a prueba la capacidad de cada plantel.

Partidos martes 3 de febrero

El martes será una jornada intensa. A las 18:00 horas , Tigres visitará al Forge FC de Canadá, un rival que ha mostrado crecimiento en los últimos años y que buscará dar la sorpresa ante uno de los equipos más sólidos de México.

Más tarde, a las 20:00 horas, el América enfrentará al Olimpia de Honduras, un clásico de la región que siempre genera expectativa por la tradición y la pasión de ambas aficiones.

Cerrando la noche, a las 22:00 horas, los Pumas medirán fuerzas contra el San Diego FC, conjunto estadounidense que debuta en el torneo y que intentará aprovechar su localía para complicar al cuadro universitario.

Partidos miércoles 4 de febrero

La actividad continuará el miércoles 4 de febrero. A las 19:00 horas, Monterrey se enfrentará al Xelajú de Guatemala, un duelo que pondrá a prueba la profundidad del plantel regiomontano, acostumbrado a competir en este tipo de escenarios internacionales.

Finalmente, a las 21:00 horas, el Cruz Azul visitará al Vancouver FC, otro representante canadiense que buscará hacer valer su casa ante la "Máquina Celeste".

Todos los partidos se jugarán con horario del centro de México.

Cabe destacar que el formato de esta fase contempla partidos de ida y vuelta, lo que significa que los equipos mexicanos deberán cerrar sus series en casa, un factor que podría ser determinante para asegurar el pase a los octavos de final. En este sentido, la estrategia y el manejo de los tiempos serán claves para evitar sorpresas y mantener vivas las aspiraciones de título.

Por otro lado, el Toluca tiene un privilegio especial en esta edición, ya que consiguió su boleto directo a los octavos de final gracias a su desempeño en la Liga BBVA MX. Los Diablos Rojos podrán observar con calma el desarrollo de la primera ronda mientras preparan su debut en la siguiente fase, lo que les otorga cierta ventaja en cuanto a descanso y planificación.

La Copa de Campeones de Concacaf 2026 promete ser un torneo vibrante, donde el conjunto de Cruz Azul buscará repetir como campeón, con los equipos mexicanos como protagonistas y con la misión de reafirmar su dominio en la región.

