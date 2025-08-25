deportes
Larcamón confiesa porqué Amaury Morales no juega en Cruz Azul

El canterano de la Máquina de Cruz Azul, Amaury Morales, no llega a los 10 minutos jugados este torneo. Esto dijo Nicolás Larcamón sobre el joven

Liga MX
Tras el triunfo frente a los Diablos Rojos del Toluca, el entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón aprovechó para aclarar algunas dudas como la de la ausencia de minutos que ha tenido este torneo Amaury Morales.

“A la cancha entran 11 y casualmente en el mercado llegaron dos jugadores que ocupan la posición de el y lo renegué un poco, tuvo esas oportunidades pero es un jugador que considero mucho hacer que se sostenga esta mañana jugó con la 21 para que no pierda ese ritmo y si estuviera jugando me harías esa pregunta con alguien más, Bogusz no jugó Lolo con el emblema qué es, viene repartiendo minutos, es imposible ser justo, son cuestiones de estar en una institución tan grande. Hay que saber gestionar, es cono Luka Romero, no había jugado, hoy entra y hace el gol decisivo”, puntualizó Larcamón.

Larcamón saca chapa al ganarle al último campeón

Por otro lado destacó el tema de ganarle al vigente campeón y la importancia que representa el triunfo sobre Toluca de Antonio Mohamed.

“Sin duda que en la interna siempre supimos que el trabajo se veía realizando de una manera, sosteniendo lo de os últimos torneos, algunas situaciones que pudieron hacer duda a algún que otro hibcha pero sabemos que es importante sostener, fueron momentos en que tuvimos que reaccionar rápidamente, creo que en definitiva lo que viene siendo el día todo lo que escribimos nos sirvió de mucho, me pone feliz por el grupo de jugadores que es un grupo espectacular”, finalizó Larcamón.

