América, con AMPLIA VENTAJA sobre Pumas en el Clásico Capitalino pese a derrota

El fin de semana pasado se llevó a cabo una edición más del Clásico Capitalino, uno de los duelos más vibrantes del futbol mexicano. Este terminó con victoria para Pumas, quien derrotó al Club América prácticamente de último minuto con un gol de penal cortesía de Robert Morales.

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Se podría pensar, con ello, que la victoria de Pumas hizo que el palmarés histórico entre los universitarios y el América se igualara; sin embargo, esto no es así. Y es que, pese a la derrota pasada en CU, los azulcremas aún conservan una gran ventaja sobre su rival dentro del Clásico Capitalino.

¿Cuántas victorias tiene América sobre Pumas en el Clásico Capitalino?

De acuerdo con la cuenta de X Goles y Cifras, el Clásico Capitalino cuenta con un total de 178 ediciones hasta hoy, contando la última llevada a cabo el fin de semana pasado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026.

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En esta cantidad de compromisos, el Club América suma un total de 63 victorias, mientras que azulcremas y universitarios han igualado en 69 ocasiones. Finalmente, los 46 partidos restantes, incluyendo el del sábado pasado, han terminado en victoria para los del Pedregal.

Otro punto interesante es que, en cuanto a la cantidad de anotaciones se refiere, América también lleva mano en el Clásico Capitalino. Y es que, en todas las ediciones antes mencionadas, los azulcremas acumulan 234 tantos, mientras que los universitarios apenas llegaron a 205 con el gol de la Pantera Morales.

¿En qué posición de la tabla actual se encuentran Pumas y América?

El triunfo del fin de semana pasado permitió que Pumas escalara posiciones para consolidarse en el cuarto lugar de la tabla general con 23 unidades. América, por su parte, ligó su quinta derrota de la temporada y, con 17 puntos en 12 juegos, se mantiene en la octava posición del Clausura 2026.