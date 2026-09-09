CONFIRMADO: América anuncia que el Clásico Joven vs Cruz Azul se jugará en San Diego

El conjunto del América dio a conocer en sus redes sociales que el Clásico Joven vs Cruz Azul, tendrá un partido en San Diego para que todos los aficionados que se encuentran por la ciudad, puedan asistir a ver a dos de los clubes que más aficionados tienen.

América vs Cruz Azul en San Diego

El juego de América vs Cruz Azul se trata de un partido amistoso en San Diego que tendrán ambos equipos durante la fecha FIFA de octubre, para ser especificos se disputará el jueves 1 de octubre de 2026 en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México, con el objetivo de no perder su ritmo.



América vs. Cruz Azul

Fecha: Jueves 1 de octubre,

Hora: 20:30 horas tiempo del centro de México

Estadio: Snapdragon Stadium

La rivalidad no conoce fronteras, ¡nos vemos en San Diego! 👊 AMISTOSO ⚔️ América vs. Cruz Azul

🎟️ Boletos: https://t.co/HjZJrME71V

📅 Jueves 1 de octubre, 20:30 (CDMX)

🏟️ Snapdragon Stadium Pintemos el Estadio de amarillo. 🏟️💛 pic.twitter.com/0rNS7DTpmG — Club América (@ClubAmerica) September 9, 2026

Ambos equipos iran con sus jugadores que no sean convocados por las respectivas selecciones, por lo que se espera que los clubes cuenten con figuras destacadas y con la posibilidad de que tengan algunas rotaciones.

Por parte de Cruz Azul, los jugadores que estarían disponibles para el encuentro son: Luka Romero, Paradela, Ibáñez, Gabriel Fernández, Palavecnio, Jeremy Márquez, Andrés Montaño, Piovi, Alan Mozo, Omar Campos, etcétera.

Por parte del América, Miguel Borja, Henry Marín, Veiga, Carlos Álvarez, Isaís Violante, Conceicao, Borja, Ramón Juárez, Cota, etcétera.

Los aficionados en Estados Unidos han mostrado su emoción. Son tantas sus ganas de poder ver el partido que el estadio ya ha vendido más de la mitad de los boletos. Se espera que en los próximos días se confirme el lleno en el inmueble.